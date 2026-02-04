Ostrov, ktorý v navigácii nenájdete! Skrýva DESIVÉ tajomstvo NAJNEBEZPEČNEJŠEJ biologickej zbrane histórie

ŠKÓTSKO - Odľahlý škótsky ostrov Gruinard, desaťročia uzavretý kvôli smrteľným testom s antraxom, opäť priťahuje pozornosť verejnosti. Britská youtuberka sa rozhodla preniknúť na miesto opradené konšpiračnými teóriami a osobne overiť, či je dnes skutočne bezpečné.
Neobývaný ostrov Gruinard, ležiaci pri západnom pobreží Škótska, má jednu z najtemnejších kapitol britskej vojenskej histórie. Počas druhej svetovej vojny ho armáda využívala na experimenty s antraxom – vysoko nebezpečnou bakteriálnou chorobou, ktorá dokáže prežívať v pôde celé desaťročia. Po testoch v roku 1942 bol ostrov kontaminovaný natoľko, že sa stal pre verejnosť úplne neprístupným a vyslúžil si prezývku „Antraxový ostrov“.
Obavy, mýty a konšpiračné teórie
Zákaz vstupu platil až do roku 1990, keď britské ministerstvo obrany oznámilo, že Gruinard je po rozsiahlej dekontaminácii opäť bezpečný. Napriek tomu ostrov dodnes vyvoláva obavy, mýty a konšpiračné teórie – najmä medzi ľuďmi, ktorí tvrdia, že bol úmyselne „vymazaný“ z online máp.
Práve tieto legendy podnietili britskú dobrodružku Ellie, známu na YouTube ako EllieMarieTV, aby sa na ostrov osobne vybrala. Vo videu, ktoré zverejnila minulý rok, sa zameriava na tzv. zakázané alebo málo známe lokality a tvrdí, že Gruinard Island na Google Maps prakticky neexistuje, informuje Daily Mail. Jej cieľ bol jednoduchý – zistiť, či sa na mieste stále nachádzajú stopy po smrteľnej nákaze.
Cesta nebola jednoduchá
Po rozhovoroch s miestnymi obyvateľmi, ktorí jej prerozprávali rôzne konšpiračné teórie, našla kajakára menom Will, ochotného preplaviť sa s ňou na ostrov. Cesta nebola jednoduchá – musela manévrovať medzi skalami, jaskyňami a rozbúrenou vodou, kým sa jej podarilo bezpečne vylodiť.
„Bola som vystrašená, ale vedela som, že takáto príležitosť sa už nemusí zopakovať,“ priznala Ellie. Na mieste však nezaznamenala nič, čo by potvrdzovalo obavy z pretrvávajúcej kontaminácie. Ostrov na ňu pôsobil opustene, no zároveň prirodzene a prekvapivo krásne. „Nevidela som nič podozrivé, žiadne známky antraxu. Len tiché, mierne desivé, ale krásne miesto,“ uzavrela svoje rozprávanie.
Testy zanechali ostrov neobývateľný na viac než pol storočia
Antrax, baktéria Bacillus anthracis, patrí medzi najnebezpečnejšie biologické zbrane v histórii. Nakaziť sa dá dotykom, požitím či vdýchnutím spór, pričom práve pľúcna forma ochorenia má mimoriadne vysokú úmrtnosť. Testy na Gruinarde zanechali ostrov neobývateľný na viac než pol storočia a dodnes sú mementom vojenských experimentov, ktoré prekročili hranice etiky. Napriek oficiálnemu vyhláseniu o bezpečnosti ostrova ostáva Gruinard symbolom strachu, tajomstiev a vojenskej minulosti, ktorá sa ani po desaťročiach nedá úplne vymazať – či už z máp, alebo z kolektívnej pamäti.