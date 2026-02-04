Pozor na poľadovicu: Výstraha platí pre TIETO okresy až do štvrtka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Stredné a východné Slovensko môže v stredu večer zasiahnuť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre celý Žilinský, Prešovský, Košický kraj a tiež pre Banskobystrický s výnimkou okresu Žarnovica. Výstraha predbežne platí do štvrtka (5. 2.) 10.00 h. SHMÚ na to upozornil na svojom webe.
(Zdroj: shmu.sk)
Meteorológovia upozorňujú aj na vietor v takmer celom Trnavskom kraji a v okresoch Malacky, Myjava, Levice a Nitra. Výstraha predbežne platí do štvrtka 6.00 h.
(Zdroj: shmu.sk)