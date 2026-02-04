Šokujúce VIDEO z Tatier: Turisti nechceli veriť vlastným očiam... Rodičia roka, verejnosť je pobúrená!

BRATISLAVA - Na sociálnej sieti sa objavili šokujúce zábery z Tatier. Rodičia s malými deťmi na sebe boli na turistike v teniskách, bez akéhokoľvek bezpečnostného vybavenia. Video vyvolalo pobúrenie, ľudia označujú správanie dvojice za nezodpovedné a hlúpe.
Turisti na horách stretávajú rôznych "exotov" a to počas celého roka. Niekto sa odváži ísť zdolať vrchol v sukni, sandáloch, iní sa neboja do zľadovatelého povrchu so snehom vziať tenisky alebo tlačiť kočík. V mnohých prípadoch si situácia nakoniec vyžiada pomoc Horskej záchrannej služby.
Šialené zábery z Tatier: Kabelka a telefón v ruke, kočík, či kufor na kolieskach! VIDEÁ turistov bavia internet
To, čo však najnovšie v Tatrách videli, prekonáva asi všetky doterajšie incidenty. Jeden z turistov natočil dvojicu, ktorá schádza z nekonkretizovaného tatranského vrcholu v teniskách. Obaja majú na sebe zaistené deti. "Zobrať batoľa a 2–3-ročné dieťa do takéhoto terénu, v nevhodných topánkach a bez mačiek, nie je turistika. Je to extrémne riskovanie života vlastných detí. Toto už nie je 'láska k horám'. Toto je zlyhanie zdravého rozumu dospelých," opísala situáciu stránka Tatry, ktorá video zverejnila.
"Rodičia roka," okomentovala stručne Slovenka Soňa video. "Nezodpovednosť alebo hlúposť? Asi oboje," pobúrili zábery dvojice Magdalenu. Viacerí to považujú za hazard so životmi, najmä detí. "Ľudská hlúposť nepozná hranice," zhodli sa viacerí. "Toto si nezaslúži ani komentár. Ja len dúfam že všetko dobre dopadlo," dúfa Zdeno. Správna výstroj na turistike nie je len povinnosť, je to spôsob, ako si chrániť zdravie a v mnohých prípadoch zachrániť život.
Nepodceňujte prípravy na zimnú túru
Správna výstroj je jedným z najdôležitejších predpokladov bezpečnosti v horách. Pri obliekaní treba myslieť na vrstvenie pre dosiahnutie komfortu pri pohybe, ale aj pri stoji, či oddychu. V adekvátnej zimnej výbave nesmú chýbať paličky, turistické mačky a pri pohybe v lavínovom teréne aj lavínová výstroj. Turistické topánky treba voliť vysoké, odolné voči vode.