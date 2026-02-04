Šialenstvo na cestách: VIDEO Opitý muž unikal hliadke a narážal do policajtov, skončil v putách a putuje do väzby

HORNÉ OREŠANY - Pokojné popoludnie v okolí Horných Orešian sa zmenilo na nebezpečnú drámu. Policajné hliadky z dvoch krajov spojili sily, aby zastavili 52-ročného vodiča, ktorý si za volant sadol s poriadnou dávkou alkoholu a odmietal zastaviť. Jeho bezohľadný útek, pri ktorom ohrozoval turistov aj samotných strážcov zákona, ukončil až náraz a následné mrežované auto.
Celý incident odštartoval v Bratislavskom kraji, kde si modranskí policajti všimli vodiča vozidla Citroen C4, ktorý nebol pripútaný. Namiesto toho, aby na výzvu hliadky zastavil, dupol na plyn a začal unikať smerom na obec Horné Orešany. Situácia sa rýchlo vyostrila, keďže unikajúce auto prešlo na územie trnavského kraja, kde museli zasahovať ďalšie posily.
Cesta, ktorú si vodič vybral na útek, je obľúbeným cieľom výletníkov. Podľa policajných informácií vodič svojou agresívnou jazdou ohrozoval nielen ostatné autá, ale aj viacerých chodcov na trase využívanej turistami. Do akcie sa preto zapojili aj policajti PMJ Trnava a hliadka z Trstína, ktorí sa pokúšali šialenca za volantom eliminovať skôr, než dôjde k tragédii.
Varovný výstrel a náraz do hliadky
Napriek opakovaným výzvam a dokonca aj varovnému výstrelu zo služobnej zbrane, muž v jazde pokračoval. Dráma vyvrcholila v časti Majdán pri Horných Orešanoch. V zúfalej snahe uniknúť vodič narazil do služobného vozidla polície. Tento manéver ho však odrazil priamo do zvodidiel, kde jeho Citroen zostal definitívne stáť.
Dôvod, prečo sa 52-ročný muž tak veľmi bál kontroly, vyšiel najavo okamžite po jeho zadržaní. „Policajti 52 ročného vodiča podrobili dychovej skúške, pri ktorej mu v dychu namerali 2,25 promile alkoholu,“ uviedla polícia. Muž bol okamžite obmedzený na osobnej slobode a prevezený na policajnú stanicu.
Koniec pre nebezpečného vodiča bol rýchly a nekompromisný. Trnavský vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a podal návrh na väzobné stíhanie. Sudca sa s týmto návrhom stotožnil a policajná eskorta už muža odviezla priamo do výkonu väzby.