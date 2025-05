Cibulková priznala: PENIAZE jej STRÁŽI manžel! Keby som nežila v luxuse...

Dominika Cibulková (Zdroj: Facebook/Dominika Cibulková)

Športovkyňa známa tým, že v tenise nikdy neubrala, rovnako poctivo pristupovala aj k učeniu. „Pokým som full time chodila do školy, bola som klasická bifľoška. Všetko som vedela, sedela som v prvej lavici, bola som svedomitá a zodpovedná,“ priznala Dominika. A nebol to len pocit. „Neviem si predstaviť, že by som domov doniesla nejakú dvojku – to by mi mamina dala.“ Zlom nastal, keď začala vážne hrať tenis. „Pamätám si, že rodičia viedli diskusie, čo teraz – či budem naplno chodiť do školy, alebo viac trénovať.“ Škola teda musela ustúpiť talentu a kariére, ktorá z nej spravila jednu z najúspešnejších slovenských športovkýň.

A čo jej predsa len nešlo? „Matematika. To mi nejde doteraz, na to mám manžela,“ hovorí so smiechom. „Ja a čísla - katastrofa,“ sype si popol na hlavu Dominika a jedným dychom dodáva, že je to práve jej muž Michal, kto doma drží nad financiami ochrannú ruku. „Mám po kariére a viem, že tie peniažky sa veľmi tvrdo zarábajú. Ten hlavný income, ktorý som mala, nechcem povedať, že skončil, ale nie je to také jednoduché. Ale myslím, že nám to veľmi dobre klape.“

Manžel vraj sleduje, koľko je schopná minúť – a niekedy to vraj nie je málo. „V tomto som rozkokošená, ja by som dokázala minúť všetko hneď.“ Brzdu však predsa len má. Ale ako sama priznáva – peniaze jej samy osebe šťastie neprinášajú. „Milujem skôr slobodu, ktorú dávajú, to je na nich úžasné. Milujem dopriať deťom, milujem zážitky, milujem žiť život naplno.“ A ak by prišlo k výraznému úbytku na účte? „Musela by som sa vzdať veľa vecí. Ja si myslím, že ten život, ktorý žijeme je nadštandardný. Veď celý život som naňho makala a mala som šťastie, že som bola úspešná v takom obore, v ktorom som si celkom zarobila. Zatiaľ sa nič neprepísklo a žiadna investícia nesklamala.“ Čo však v prípade, ak by predsa len prišlo na najhoršie? V tom má Dominika viac než jasno a povedala to na plné ústa!

