Cibulková sa k súkromiu nevyjadruje: Na výstave žiarila a... prehodila pár slov! Toto nám povedala

Dominika Cibulková (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - V rodine Dominiky Cibulkovej to vrie! Manželstvo s Michalom Navarom je v troskách a skloňuje sa slovo rozvod.
Dominika Cibulková (36) a Michal Navara (40) spečatili svoj vzťah veľkolepou svadbou v roku 2016 a dnes sú rodičmi syna Jakubka a dcéry Ninky. Bývalá tenistka si po ukončení tenisovej kariéry, kedy cestovala po celom svete, užívala rodinný život, slobodu mimo kurtov a domáci komfort. V živote dosiaľ najharmonickejšieho páru v našom šoubiznise však nastal skrat a dvojica sa rozhodla ísť od seba.
Prečítajte si tiež
Cibulkovej kapitola ROZVOD: Kto je vinník a kto obeť? Všetko je inak! Zdroj prehovoril
Napriek neradostnej situácii sa Dominka v uplynulých dňoch objavila v historickom Motešickom paláci v Bratislave na umeleckej výstave artefaktov švajčiarskeho ateliéru Art X on Glass, kde prijala pozvanie ako ambasádorka podujatia. Tvorcovia na nej v priestoroch Envy x Privée predstavili umenie vytvorené technikou maľby na zadnú stranu skla. Počas vernisáže sa krátko pristavila aj pri otázkach novinárov, no k osobným témam zostala zdržanlivá. Bývalá profesionálna tenistka jasne uviedla, že otázky týkajúce sa jej súkromného života a rodiny nechce verejne komentovať. „Je to náročné obdobie, naozaj veľmi ťažké pre všetkých…Preto som prosila o to, aby nám média a ľudia poskytli priestor na súkromie,“ povedala stručne.
Prečítajte si tiež
ROZVOD Cibulkovej a Navaru: Budú si deliť majetky za MILIÓNY! V hre sú 4 luxusné byty aj chata na Záhorí
Aj na ďalšie otázky smerujúce k jej osobnej situácii reagovala rovnako jasne. „K týmto veciam sa nevyjadrujem,“ odpovedala bez toho, aby zachádzala do detailov. Počas večera sa sústredila viac na samotnú výstavu, hovorila predovšetkým o umeleckých dielach, atmosfére podujatia a o tom, že si váži príležitosť podporovať umenie a kultúrne projekty. Jej účasť na vernisáži bola podľa jej slov spojená výlučne s touto témou. Okrajovo však priznala, že najväčšou oporou sú jej v týchto chvíľach blízki ľudia, ktorí s ňou zdieľajú toto najťažšie životné obdobie...
Cibulková sa k súkromiu nevyjadruje: Na výstave sa usmievala a... prehodila pár slov (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)