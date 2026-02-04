Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

Epsteinova obeť prehovorila: NECHUTNE ma oklamal, princovi Andrewovi ponúkal len 14-ročné dievčatá!

Sexuálny predátor Jeffrey Epstein a bývalý princ Andrew Mountbatten-Windsor
Sexuálny predátor Jeffrey Epstein a bývalý princ Andrew Mountbatten-Windsor (Zdroj: Profimedia, Facebook/Andy Borowitz)
PALM BEACH – Spisy o Jeffreym Epsteinovi odhalili ďalšie vyčíňanie tohto sexuálneho predátora. V novej sérii odhalených dokumentov sa uvádza, akým spôsobom lákal mladé dievčatá do vily v Palm Beach, kde ich následne posielal na izby k svojím hosťom. Opäť sa tu spomína aj princ Andrew. Ukázalo sa, že nie všetky dostali zaplatené vopred sľubované sumy.

Po ďalších odhalených spisoch sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina sa na verejnosť dostali informácie, že istá nemenovaná tanečnica požadovala od neho štvrť milióna dolárov, pretože s princom Andrewom Mountbattenom-Windsorom robila "rôzne sexuálne akty", pričom to nebolo súčasťou dohody. 

Na večierku mala len tancovať, potom sa to zvrtlo   

Akty sa mali odohrať v roku 2006 na Epsteinovom večierku v Palm Beach. Exotická tanečnica tam išla s tým, že bude tancovať pred niekoľkými mužmi. Daily Mail však píše, že nakoniec bolo všetko inak. Právnik tanečnice William K. Vogeler z advokátskej kancelárie Gruenbeck and Vogeler v južnej Kalifornii v liste z 23. marca 2011 uvádza, že "Epstein porušil ústnu dohodu, keď jeho klientke nevyplatil sľubovaných 10-tisíc dolárov za vystúpenie na večierku". 

V spise sa uvádza, že išlo o tanečnicu z klubu pre dospelých "Rachel's Club". Na večierku mala byť len jednou zo žien, ktorým ponúkli za vystúpenie štedré odmeny. Niektoré vyzerali, že majú ledva 14 rokov. "Moju klientku ten deň odviedol Epstein do spálne na poschodí, kde ju už čakal vtedajší princ Andrew," uviedol Vogeler s tým, že nasledoval erotický tanec, až kým sa celá nevyzliekla. 

"Epstein a princ Andrew chceli od nej (nadávka)," pokračoval právnik. Tanečnica im povedala, že bola najatá len na tanec, a že nepadli žiadne slová o pohlavnom styku. Epstein jej následne sľúbil ďalšie peniaze a obaja ju presvedčili, aby sa zapojila do rôznych sexuálnych aktov. "Keď sa uspokojili, pozvali ju na Panenské ostrovy, ale moja klientka to odmietla," dodal Vogeler.

Sľúbil jej 10-tisíc, dostala oveľa menej 

Tanečnicu mal následne šofér odviezť naspäť do klubu pre dospelých. Namiesto sľubovaných 10-tisíc však dostala od Epsteina len 2 000 dolárov. Epsteinovi právnici neskôr pri vymáhaní peňazí opísali túto požiadavku ako vydieranie. "Moja klientka to nechcela riešiť skôr ako prenikli na verejnosť Epsteinove spisy, pretože nebola hrdá na okolnosti tej noci. Pracovala ako striptérka v bare, ale v ten večer s ňou zaobchádzali ako s ľahkou ženou," dodáva právnik. Nie je jasné, či existuje spojitosť medzi spomínaným prípadom a obrázkami princa Andrewa s dievčaťom, ktoré kolujú po sociálnych sieťach. Môže ísť o ďalšie dievča, ktoré Andrew zneužil. 

Klientka si podľa slov právnika želá zachovať svoje meno v anonymite pre účely mimosúdneho vyrovnania, no v prípade potreby je rozhodnutá posunúť svoju žiadosť na verejný súd. V žalobe sa uvádzalo, že do deviatich dní požadovala odškodné 250 000 dolárov. 

Nie je jasné, či Epstein niekedy tento spor urovnal. Britský denník dokonca dáva do kontextu, ako sa vo februári 2011 objavil na verejnosti vtedajší princ Andrew s Virginiou Giuffrovou a držali sa za ruky. Epstein mal často vyberať dievčatá vo svojej vile podľa toho, aby vyhovovali práve princovi Andrewovi. Pre silné väzby na Jeffreyho Epsteina mu bol odobratý titul princ. 
 

