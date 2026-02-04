Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

Babiš v Taliansku: Meloniová je najperspektívnejšia líderka Európy

Na snímke talianska premiérka Giorgia Meloniová (vpravo) a český premiér Andrej Babiš.
Na snímke talianska premiérka Giorgia Meloniová (vpravo) a český premiér Andrej Babiš. (Zdroj: TASR/AP/Gregorio Borgia)
TASR

PRAHA/RÍM - Predseda českej vlády Andrej Babiš sa v stredu v Ríme stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Označil ju za najperspektívnejšiu politickú líderku Európy, s ktorou sa podľa svojich slov v mnohom zhodujú. Jedným z dôvodov Babišovej cesty do Ríma bolo ujasnenie si postojov pred neformálnym summitom EÚ o konkurencieschopnosti, ktorý sa uskutoční budúci týždeň v Bruseli.

„Myslím si, že Giorgia Meloniová je najperspektívnejší líder Európy. V Taliansku je veľmi populárna a som presvedčený, že vyhrá aj budúce voľby. Je mladá, veľmi mladá a veľmi pragmatická, takže sme si veľmi porozumeli... Máme rovnaké názory na Európu a musíme už konečne niečo urobiť, pretože nám v konkurencii voči Spojeným štátom a Ázii uteká vlak,“ povedal Babiš novinárom po skončení schôdzky. Ak má byť perspektívou Európy len vojenský priemysel, je to podľa českého premiéra zlý prístup, lebo ak budú ostatné odvetvia kolabovať, ani zbrojárske nebude fungovať.

Výzva na zmenu EÚ

Politici spolu hovorili o liste, ktorý Babiš minulý týždeň poslal európskym lídrom. Navrhuje v ňom 11 opatrení, ktoré by podľa neho mali posilniť európsku ekonomiku a strategickú sebestačnosť EÚ. „Zhodujeme sa, že Európska únia musí okamžite zmeniť prístup, osobne som preto pani premiérku pozval do pracovnej skupiny priateľov konkurencieschopnosti, ktorú som inicioval,“ dodal na sociálnej sieti X.

S Meloniovou sa podľa jeho slov tiež dohodli na podpísaní akčného plánu medzi ČR a Talianskom na roky 2026 až 2030, ktorý by mal prehĺbiť spoluprácu krajín v rôznych oblastiach. Český premiér to považuje za príležitosť pre české firmy. Okrem Meloniovej sa Babiš stretol aj s talianskym vicepremiérom Matteom Salvinim. Avizoval, že budúci týždeň ho prijme tiež francúzsky prezident Emmanuel Macron.

