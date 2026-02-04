Premávka liniek 4 a 9 je na bratislavskom Trnavskom mýte obnovená

BRATISLAVA - Premávka električkových liniek 4 a 9 je na Trnavskom mýte v Bratislave prerušená. Dôvodom je nevoľnosť cestujúceho v električke. Obe linky premávajú odklonom. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informoval na svojom webe.
aktualizované 18:55 Premávka električkových liniek 4 a 9 je na Trnavskom mýte v Bratislave obnovená. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informoval na svojom webe. Premávka električiek bola odklonená pre nevoľnosť cestujúceho v električke.
Linka 4 zo Zlatých pieskov premáva po Stanicu Nové Mesto. Zo zastávky Pri kríži po Americké námestie premáva po svojej trase, ďalej cez Vazovovu, Blumentál a od zastávky Mariánska späť do Dúbravky. Linka 9 premáva z konečnej zastávky Kútiky po Blumentál po svojej trase, ďalej cez Vazovovu, Špitálsku, Námestie SNP a od zastávky Kapucínska po svojej trase späť na Kútiky. Linka X4 premáva v úseku Blumentál - Stanica Nové Mesto. Linka X9 premáva obojsmerne medzi zastávkami Blumentál - Astronomická.