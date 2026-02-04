Luxus na ZOH nehľadajte! Skromné ubytovanie športovcov: FOTO Spia v izbách bez stolov a v unimobunkách!

MILÁNO - Zimné olympijské hry 2026 sa blížia a prví slovenskí športovci už bývajú v olympijských dedinách v Taliansku. Miláno, Cortina d’Ampezzo, Livigno či Anterselva ponúkajú rozdielne podmienky – od dočasných mobilných domčekov až po novovybudované mestské bloky. Pozreli sme sa, ako vyzerá bývanie olympionikov tesne pred štartom hier.
Hlavná olympijská dedina v Miláne vyrástla v štvrti Porta Roma na mieste bývalého železničného prekladiska. Hoci ide o moderný projekt na ploche 60-tisíc metrov štvorcových, športovci tu nájdu skôr asketické podmienky. Budovy totiž majú po skončení hier slúžiť ako vysokoškolské internáty.
Slovenská hokejová výprava, ktorá do metropoly módy dorazila v utorok večer, obsadila prvé dve poschodia bloku F. Spoločnosť im budú robiť temperamentní Taliani na horných poschodiach, ale aj Rakúšania a prekvapivo aj výprava z Mexika.
Žiadne stoly, žiadne stoličky
Hoci sú izby v Miláne označené za pohodlné, ich vybavenie je viac než skromné. Športovci majú v jedno a dvojposteľových izbách k dispozícii v podstate len posteľ. Zariadenie ako stoly či stoličky by ste v nich hľadali márne. Organizátori sa zrejme spoliehajú na to, že hokejisti a ďalší športovci budú trávit väčšinu času v tréningových centrách, ktoré sú priamo v areáli dediny.
Švédky v šoku
Kým naši športovci sa zatiaľ k ubytovaniu nevyjadrovali, severanky si pred ústa servítku nedávajú. Švédska hokejistka Thea Johanssonová pre švédsky denník Expressen opísala svoj prvý kontakt s talianskou posteľou ako poriadny náraz. „Karton to síce nie je, ale postele sú poriadne tvrdé. Keď som prišla do izby a chcela som sa hodiť na posteľ, takmer som si vyrazila dych! Rozhodne by som to neodporúčala,“ uviedla s úškrnom hokejistka, ktorej prekáža aj extrémne strohé vybavenie izieb, kde okrem postele a skrine prakticky nič nie je.
Švédska výprava už začala situáciu riešiť so sponzormi a snažia sa pre svoje hráčky vybojovať špeciálne nastaviteľné matrace z Japonska. Tých je však v Miláne nedostatok, a tak sa o ne medzi výpravami strhla bitka. Problémy hlásia aj naše susedky z Česka. Tie síce tvrdosť postelí neriešia, no v izbách ich trápi poriadna zima. „Spalo sa mi dobre, len na izbe bola trochu kosa, ale to sa snáď doladí,“ sťažovala sa na talianske kúrenie česká útočníčka Adéla Šapovalivová.
Mobilné domčeky a unimobunky
Úplne iný svet zažívajú naši sánkari v Cortine d’Ampezzo. Tamojšia dedina nie je murovaná, ale pozostáva z mobilných domčekov a unimobuniek na mieste miestneho letiska. Slovenská výprava tu vyfasovala päť buniek s desiatimi izbami.
Výhodou je aspoň blízkosť susedov – hneď v uličke oproti bývajú Česi, takže o česko-slovenské debaty nebude núdza. Po skončení hier celá táto „dočasná dedina“ zmizne a domčeky rozoberú.
Najskôr sa v dejisku hier udomácnili naše biatlonové hviezdy Paulína Bátovská Fialková a Ema Kapustová. Tie bývajú v Anterselve už od piatka. V Livigne sa zasa ubytovala naša nádej v skikrose Nikola Fričová. Športoviská sú rozptýlené, no organizátori sľubujú, že logistika je vyladená tak, aby presuny netrvali dlho.