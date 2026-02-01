Zomrel kráľ Zemplína! Mikuláša Varehu oživovali počas prevozu do nemocnice niekoľko minút

MALÝ KAMENEC - Vo veku 63 rokov zomrel podnikateľ Mikuláš Vareha, známy ako "kráľ Zemplína". Resuscitácia trvala niekoľko minút, no záchranári ho nedokázali zachrániť.
Kontroverzného podnikateľa Mikuláša Varehu sa podľa informácií TV JOJ pokúšali záchranári oživovať v obci Malý Kamenec. Resuscitácia trvala niekoľko minút, no bez úspechu. Podľa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martiny Fröhlich Činovskej došlo k úmrtiu počas prevozu na ARO do nemocnice v Kráľovskom Chlmci.
Mikuláš Vareha bol dlhé roky jednou z najvýraznejších postáv podnikateľského prostredia na Zemplíne. Prevádzkoval rozsiahle podniky a zamestnával množstvo miestnych obyvateľov, čím si získal povesť „zemplínskeho veľkopodnikateľa“.
Za života ho odsúdili za rozsiahle daňové podvody
Podnikateľa zadržali v roku 2011 a v roku 2013 ho odsúdili na 11 rokov väzenia za trestné činy skrátenia dane a poistného a neodvedenia dane a poistného. Svojím konaním spôsobil ujmu veľkého rozsahu vo výške približne 57 miliónov eur. Obžaloba prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Varehu vinila z fiktívnych obchodov medzi jeho firmami, ktorými mal štát poškodiť o 58,1 milióna eur. Zemplínsky veľkopodnikateľ figuroval ako konateľ a spoločník v 77 firmách a 11 z nich medzi sebou nakupovalo a predávalo štepné púčiky jabloní a lykožrúty v obrovskom objeme viac ako 55 miliónov euroočiek (štepov) a viac ako 414 miliónov kusov lykožrútov.
V čase súdneho procesu Vareha presviedčal senát, že lykožrút nie je škodca, ale biologické krmivo. Kŕmili vraj ním bažanty, pštrosy a ryby. Prokurátor argumentoval, že "také množstvá sa u nás ani nevyskytujú a sú neobchodovateľné". Tvrdil tiež, že k žiadnemu biznisu reálne nedošlo, iba papierovo. Vareha svoju vinu popieral. V roku 2019 ho podmienečne prepustili na slobodu. V roku 2024 vyhlásil osobný bankrot.