Ani ROZVOD ju nezlomil! Cibulková na výstave zahviezdila: Krásna ako nikdy predtým

BRATISLAVA - Prežíva jedno z najťažších období v živote. Jej súkromie sa rieši verejne a rozvod po 17 rokoch vzťahu sleduje celé Slovensko. No Dominika Cibulková (36) ukázala, že aj v takýchto chvíľach môže žena pôsobiť silno. A vyzerať fantasticky.
Bývalá tenisová hviezda sa nedávno objavila na vernisáži výstavy Art X on Glass, kam prišla v sprievode svojej mamy. Hoci sama priznala, že rozvod je pre ňu najťažším obdobím života, na jej výzore by to večer nikto nepovedal.
Dominika stavila na jemnú eleganciu v krémových a béžových tónoch. Dlhé svetlé nohavice s vysokým pásom predlžovali postavu, krémový rolák a elegantné sako pôsobili žensky a sebavedomo. Celý outfit doplnili telové lodičky a luxusná kabelka – jednoducho štýl, noblesa a ženská sila v jednej osobe.
Na vernisáži rozdávala Dominika úsmevy na všetky strany. Umenie, ktoré predstavovala, ju zjavne chytilo za srdce – nie len kvôli farbám či tvarom, ale aj preto, že každé rozhodnutie na skle je definitívne, podobne ako životné kroky, ktorými prechádza. Výstava predstavuje techniku obrátenej maľby na sklo, pri ktorej umelec nanáša farbu na rubovú stranu skla v opačnom poradí ako pri klasickej maľbe. „Jedného dňa prišiel zákazník s tým, že chce novú kuchyňu a chcel by do nej niečo špeciálne. Tak som povedala, že môžeme urobiť maľbu. Všetci povedali, že nie, že to nikto nerobí. Tak som povedala, že budeme prví. Všetko, kde je technické sklo môže byť nami pomaľované zo zadnej strany," vysvetlila majiteľka firmy Miriam Schnyder.
Dominiku tento typ umenia natoľko oslovil, že sa stala ambasádorkou celého projektu. „Sama mám doma ich diela – jedným z nich je personalizovaný obraz detí,“ prezradila športovkyňa, ktorá má zmysel pre krásne veci. A ako sa k umeniu stavajú jej deti? „Deti milujú kresliť. Ninka ešte tak halabala, ale Jakubko veľmi rád kreslí a vyfarbuje,“ dodala s úsmevom plavovláska, ktorá bola jednoznačne hviezdou večera.
