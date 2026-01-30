ROZVOD Cibulkovej a Navaru: Budú si deliť majetky za MILIÓNY! V hre sú 4 luxusné byty aj chata na Záhorí

BRATISLAVA - Koniec veľkej lásky bude mať aj poriadne drahú dohru. Rozvod Dominiky Cibulkovej a Michala Navaru neznamená len bolestivý osobný zlom, ale aj mimoriadne citlivé delenie majetku, ktorý si počas 17 rokov vzťahu a 10 ročného manželstva vybudovali.
Podľa dostupných informácií ide o nehnuteľnosti v hodnote niekoľkých miliónov eur, rozmiestnené na tých najlukratívnejších adresách. Len nedávno bývalá tenisová hviezda oficiálne potvrdila rozchod, čím ukončila mesiace špekulácií. Rozhodla sa prehovoriť sama a na sociálnej sieti zverejnila otvorené stanovisko, v ktorom priznala, že ich spoločná cesta sa skončila.
POTVRDENÉ Veľkej láske je koniec... Dominika Cibulková prehovorila: ROZVOD po 10 rokoch!
„Posledné mesiace sa okolo nášho súkromia objavovalo veľa špekulácií, domnienok a nepravdivých informácií. Rozhodla som sa preto k situácii vyjadriť. Spolu s Michalom sme sa po dlhšom období rozhodli ísť každý svojou cestou. Nebolo to ľahké rozhodnutie,“ napísala Dominika. Zároveň zdôraznila, že napriek rozvodu chcú zostať jednotní ako rodičia. „Stále však zostávame rodičmi našich detí, ktorí sa vzájomne rešpektujú. Deti sú a vždy budú našou najväčšou prioritou,“ dodala.
Kým navonok pôsobí komunikácia zmierlivo, v pozadí sa rieši oveľa tvrdšia realita – delenie luxusného majetku. Medzi najhodnotnejšie nehnuteľnosti patrí mezonet v centre Bratislavy, ktorý sa nachádza na jednej z najprestížnejších adries v hlavnom meste. Práve tento byt má mať hodnotu 2.000.000 eur a v minulosti sa dokonca objavil aj na realitnom trhu.