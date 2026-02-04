Záhadné kruhy nad Tatrami! Okolo Mesiaca sa zjavilo niečo, čo pripomínalo svätožiaru: Vieme, čo sa dialo

TATRANSKÁ JAVORINA - Na oblohe nad severným Slovenskom sa v noci 1. februára objavil fascinujúci prírodný úkaz – mesačné halo. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že viditeľný bol len tam, kde oblačnosť umožnila nerušený pohľad na Mesiac.
V nedeľu v noci (1. februára) sa nad severným Slovenskom objavil fascinujúci prírodný úkaz – obrovské kruhy svetla okolo Mesiaca. Svetelnú žiaru si všimli tí, ktorí sa v pravý čas pozerali na oblohu a dokázali zachytiť jej jemnú krásu. Na slovensko-poľskom pohraničí bol medzi nimi aj starosta Tatranskej Javoriny, Miroslav Michaľák. „Bola to úplná náhoda. Išiel som vyprevadiť návštevu. V horách je svetelný smog nižší, často sa tu dajú pozorovať rôzne úkazy, ale toto som ešte nevidel,“ povedal Michaľák pre TVnoviny.sk. Tvar svetelného javu pripomínal gloriolu okolo hláv svätcov na obrazoch.
Ďalší nebeský úkaz
Astronóm Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici vysvetlil, že ide o tzv. halo – optický úkaz vznikajúci lomením a odrazom svetla na kryštálikoch ľadu v atmosfére. „Kryštáliky sa nachádzajú vo vysokých oblakoch typu ciry, a na nich sa lámu svetelné lúče Mesiaca či Slnka. Výsledkom môžu byť veľké alebo malé kruhy, pri Slnku dokonca aj bočné slnká alebo dúhové pásy. Rovnako sa môžu vytvárať aj svetelné stĺpy od pozemských zdrojov,“ vysvetlil.
Podľa Svoreňa je pravdepodobnosť vzniku týchto úkazov vyššia v zimnom období, keď sa ľadové kryštáliky udržujú v studenej atmosfére a môžu dokonca klesať nižšie k zemi. Práve tieto podmienky umožnili obyvateľom Tatranskej Javoriny a okolia sledovať tento nádherný prírodný fenomén počas supermesiaca v splne pred polnocou.