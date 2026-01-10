Sobota10. január 2026, meniny má Daša, zajtra Malvína

Obrovská bolesť exmarkizákov: Prišli o vytúžené bábätko

BRATISLAVA - Bolesť, ktorá sa nedá slovami opísať. Známy pár z Markízy prišiel o vytúžené bábätko. So smutnou správou sa podelili prostredníctvom sociálnej siete.

V septembri sme vás na Topkách informovali, že hviezda Love Islandu Yennifer Cao a bývalý kreatívny producent Love Islandu Samo Jaško sa stanú rodičia. Ich sen o rodinke sa im však rozpadol. O bábätko prišli. „Prišli sme o nášho malého chlapčeka, ktorý bojoval až do poslednej chvíle," zverila sa na sociálnej sieti po dňoch mlčania. „Moje srdce sa mi rozpadá na tisíc kúskov a želala by som si, aby som mohla všetko vrátiť späť," napísala s tým, že nie je pripravená ešte o tom verejne rozprávať.

Aj napriek tomu, že je to ešte veľmi čerstve a citlivé sa s verejnosťou podelila o smutnú správu. „26.12.2025 som odišla na pohotovosť, kde ma nechali a oznámili mi, že sa otváram a pravdepodobne budem rodiť. Vďaka Bohu som ešte nerodila a odviezli ma na rizikové oddelenie. Bol to záblesk nádeje. Modlila som sa ku všetkým Bohom, aby ma tu ešte nechali aspoň ďalšie dva mesiace a každú kontrakciu som sa snažila vytlačiť z hlavy. Ani to však nestačilo a lekári rozhodli. Malý sa narodil cisárskym rezom 28.12.2025. Moje telo sa rozpadalo a mala som pocit, že umieram. Tá bezmocnosť, keď nemôžeš nič urobiť a ísť proti lekárskemu rozhodnutiu, ma zničila," začala v úvode.

„Prebrala som sa z celkovej anestézie a pamätám si, ako ma všetko extrémne bolelo, pretože ma uspávali v najväčšej panike a v panike ma aj prebudili. Jediné, čo ma zaujímalo, bolo, či dýcha, žije, má šancu. S úsmevom mi ocko malého povedal, že dýcha, je krásny, neboj sa láska… mala som ho na hrudi," pokračovala. „Prvú noc klokankoval ocko a vraj to bol ten najkrajší zážitok. Ja som zostala na JIS-ke a potom ma presunuli na šestonedelie, kde začala skutočná hrôza. Oznámili mi komplikácie, ktoré sa na začiatku zdali ešte plné nádeje, že sa proti nim dá bojovať. Ležala som v bolesti a bezmocná. Zdalo sa, že som krehkejšia, než som si myslela, pretože maminka, ktorá ležala so mnou na izbe, vstala skôr než ja," povedala.

Nakoniec sa jej podarilo vstať až večer. „Vo chvíli, keď som ho zbadala… bola to láska na prvý pohľad. Mal 19 hadičiek. Mal už vlásky a noštek po mne. Mal rysy, ktoré mi pripomínali známu tvár, ktorú vídam doma každú noc pred spaním a po prebudení," priznala. Po dvoch dňoch im oznámili, že ho musia operovať. „Vtedy sa mi svet zrútil už po druhýkrát. Také malé telíčko a tak veľké veci musí zvládnuť. Napriek tomu tam bola nádej. Nádej však umiera posledná, sa hovorí. Po desiatich dňoch nám lekári oznámili to najhoršie..." dodala s bolesťou.

