Streda25. február 2026, meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor

Zem nie je taká, ako nás učili v škole: V Antarktíde objavili gravitačnú jamu, kde fyzika NEFUNGUJE ako inde!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

ANTARKTÍDA - Pod hrubou vrstvou antarktického ľadu sa nachádza jedna z najväčších gravitačných anomálií na Zemi. V oblasti Rossovho mora je gravitácia taká slabá, že hladina oceánu tam klesá približne o 130 metrov pod bežný priemer. Vedci sa domnievajú, že po desaťročiach výskumu konečne pochopili, čo tento jav spôsobilo.

Antarktída je známa množstvom prírodných záhad, no jedna z najpozoruhodnejších sa skrýva hlboko pod jej ľadovým pancierom. Ide o takzvanú antarktickú geoidálnu nížinu – oblasť s mimoriadne slabou gravitáciou, v ktorej je hladina mora až o 420 stôp (približne 130 metrov) nižšia než v okolitých vodách.

Zem nie je taká,
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Najslabšia gravitácia na planéte sa nachádza práve v oblasti Rossovho mora

Hoci sa gravitácia môže zdať ako nemenná fyzikálna veličina, v skutočnosti sa jej sila na povrchu Zeme mierne líši v závislosti od rozloženia hmoty v jej vnútri. Tam, kde je gravitácia slabšia, sa voda „presúva“ smerom k oblastiam s vyššou gravitačnou príťažlivosťou, čo spôsobuje prepadnutie morskej hladiny. Ako informuje Daily Mail, vedci už celé desaťročia vedia, že najslabšia gravitácia na planéte sa nachádza práve v oblasti Rossovho mora v Antarktíde. Až teraz však dvojica výskumníkov tvrdí, že dokáže tento fenomén presvedčivo vysvetliť.

Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci oficiálne potvrdili existenciu ÔSMEHO kontinentu! Mapa sveta sa PRÁVE zmenila Prečítajte si tiež

Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci oficiálne potvrdili existenciu ÔSMEHO kontinentu! Mapa sveta sa PRÁVE zmenila

Podľa ich záverov je gravitačná jama výsledkom extrémne pomalých pohybov hornín v zemskom plášti. Proces sa začal približne pred 70 miliónmi rokov, ešte v čase, keď po Zemi chodili dinosaury. Pod antarktickým kontinentom sa postupne hromadili menej husté horniny, ktoré oslabovali miestnu gravitačnú silu. Spočiatku bola anomália slabá, no medzi 50 a 30 miliónmi rokov dozadu – počas obdobia eocénu – sa výrazne prehĺbila. Práve vtedy vznikol prepad hladiny oceánu, ktorý vedci pozorujú aj dnes.

Seizmické vlny sa šíria cez rôzne vrstvy hornín

Zem z vesmíru síce pôsobí ako hladká modrá guľa, no v skutočnosti má jej tvar bližšie k „hrboľatému zemiaku“. Tento nerovnomerný tvar je dôsledkom rozdielov v gravitácii, ktoré sú spôsobené rôznou hustotou hornín hlboko pod povrchom. Na rekonštrukciu vzniku antarktickej gravitačnej jamy vedci skombinovali záznamy zemetrasení z celého sveta s pokročilými počítačovými modelmi planéty. Analýzou toho, ako sa seizmické vlny šíria cez rôzne vrstvy hornín, dokázali vytvoriť detailnú mapu vnútra Zeme a odhadnúť, kde je gravitácia silnejšia a kde slabšia.

Zem nie je taká,
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Keď ich výpočty zodpovedali údajom zo satelitov merajúcich gravitáciu, výskumníci „vrátili čas späť“ a sledovali, ako sa gravitačná anomália formovala v priebehu miliónov rokov. Zaujímavé je, že zosilňovanie gravitačnej jamy časovo súvisí s prudkým rozširovaním antarktických ľadovcov, vrátane Rossovho ľadového šelfu. Hoci priama príčinná súvislosť zatiaľ nebola dokázaná, vedci sa domnievajú, že tieto javy môžu byť prepojené.

Nie je jediná

„Ak lepšie pochopíme, ako vnútro Zeme ovplyvňuje gravitáciu a hladinu oceánov, získame dôležité poznatky o faktoroch, ktoré môžu ovplyvňovať rast a stabilitu veľkých ľadových štítov,“ uvádzajú autori štúdie.

Vieme o nej menej než o Marse: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva pod kilometrami ľadu v Antarktíde! Prečítajte si tiež

Vieme o nej menej než o Marse: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva pod kilometrami ľadu v Antarktíde!

Antarktická gravitačná jama pritom nie je jediná svojho druhu. Podobná, hoci o niečo menšia anomália sa nachádza aj v Indickom oceáne, kde je hladina mora približne o 103 metrov nižšia než v okolí. Aj v tomto prípade vedci pripisujú jej vznik pohybom menej hustého materiálu v zemskom plášti. Výskum týchto javov by podľa odborníkov mohol v budúcnosti pomôcť odpovedať na jednu zo zásadných otázok modernej vedy: ako úzko sú prepojené procesy hlboko v útrobách Zeme s klímou a zmenami na jej povrchu.

Viac o téme: ĽadGravitáciaZemAntarktídaRossovo more
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

PIKANTNÉ tajomstvá z oblakov:
PIKANTNÉ tajomstvá z oblakov: Letuška opísala, ako posádka ZNEUŽÍVA autopilota! Robia TO pravidelne a s pilotmi
Zaujímavosti
Smutný príbeh Puncha!
NAJDOJÍMAVEJŠÍ príbeh zo zoo: Vlastná mama ho ODVRHLA! Pozrite sa, kto malému Punchovi nahradil lásku
Zaujímavosti
Rekonštruovala starý dom, keď
Rekonštruovala starý dom, keď zo steny vypadol šperk: Našla POKLAD starší než samotný Titanic! Akú má hodnotu?
Zaujímavosti
Máte POPRASKANÉ päty? Podľa
Máte POPRASKANÉ päty? Podľa odborníčky to nie je len estetický problém, ale VAROVNÝ signál TOHTO orgánu!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Atmosféra 32. ročníka atletického podujatia Banskobystrická latka
Atmosféra 32. ročníka atletického podujatia Banskobystrická latka
Zoznam TV
Manžel ŠÓOŠOVEJ je ŠPIČKOU vo svojom obore: Jemu sa darí, ale kam zmizla Lenka?
Manžel ŠÓOŠOVEJ je ŠPIČKOU vo svojom obore: Jemu sa darí, ale kam zmizla Lenka?
Prominenti
Tiché zhromaždenie občianskeho združenia Spletinia v Košiciach pri príležitosti štvrtého výročia vojny na Ukrajine
Tiché zhromaždenie občianskeho združenia Spletinia v Košiciach pri príležitosti štvrtého výročia vojny na Ukrajine
Správy

Domáce správy

Nová štátna podpora pre
Nová štátna podpora pre rodiny? Lacnejšie nákupy pre tisíce Slovákov, karta má fungovať priamo v mobile
Domáce
Futbalová legenda čelí obžalobe:
Futbalová legenda čelí obžalobe: Podľa vyšetrovateľov týral manželku, skončila v nemocnici
Domáce
Štátny tajomník MZVaEZ SR
Slovenská diplomacia predsedala rokovaniu o budúcom rozpočte Európskej únie
Domáce
Nové info o surovej vražde: Katarínu pustili z väzby, zabila muža (†53). Prehovorila sestra: TOHTO sme sa báli
Nové info o surovej vražde: Katarínu pustili z väzby, zabila muža (†53). Prehovorila sestra: TOHTO sme sa báli
Martin

Zahraničné

Dovozca vína VOS Seelctions
Keď najmocnejší podnikatelia mlčali...Trumpa ako PRVÝ porazil drobný predajca vína! Teraz sa mu vyhrážajú
Zahraničné
Christine Lagardová
Škandál v Bruseli: Šéfka ECB Lagardeová dostala rozprávkovú odmenu, mala to zakázané
Zahraničné
Bizarné VIDEO z krádeže:
Bizarné VIDEO z krádeže: Žena si vopchala trojkilovú salámu do nohavíc a odišla! Bol Valentín, baví sa internet
Zahraničné
Thorbjörn Jagland.
Nórsky expremiér Jagland sa pokúsil o samovraždu kvôli kauze Epstein, hospitalizovali ho
Zahraničné

Prominenti

Adela Vinczeová
Adela po konci v televízii: Už si dovoľuje... Slová, ktoré by ste od nej nečakali!
Domáci prominenti
FOTO Táto herečka bola 17
Táto herečka bola 17 rokov po boku Davida Duchovneho: Aha, ako sa zmenila od svadby!
Osobnosti
Krst nového vína Davida
Haklová (50) dráždi chlapov: SEXI priesvitný overal a pod ním? Monika, veď zamrzneš!
Domáci prominenti
Gisele Bündchen
Pôrod po 40-ke? Gisele Bündchen to zažila a radí: Takto JEDNODUCHO sa dá telo dostať do formy!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zem nie je taká,
Zem nie je taká, ako nás učili v škole: V Antarktíde objavili gravitačnú jamu, kde fyzika NEFUNGUJE ako inde!
Zaujímavosti
PIKANTNÉ tajomstvá z oblakov:
PIKANTNÉ tajomstvá z oblakov: Letuška opísala, ako posádka ZNEUŽÍVA autopilota! Robia TO pravidelne a s pilotmi
Zaujímavosti
Hypersexualita nie je iba
Hypersexualita nie je iba vysoké libido: Takto zistíte, že máte problém!
vysetrenie.sk
Rekonštruovala starý dom, keď
Rekonštruovala starý dom, keď zo steny vypadol šperk: Našla POKLAD starší než samotný Titanic! Akú má hodnotu?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk
Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk

Ekonomika

Nedostali ste ešte žiaden energošek? Pošta oznámila, kedy do schránok rozpošle ďalšiu várku!
Nedostali ste ešte žiaden energošek? Pošta oznámila, kedy do schránok rozpošle ďalšiu várku!
Účet za 4 roky vojny: Zažili sme komoditné peklo, chaos v cenách však zďaleka nekončí!
Účet za 4 roky vojny: Zažili sme komoditné peklo, chaos v cenách však zďaleka nekončí!
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Trhy Trumpa ignorujú, no Slováci by sa mali mať na pozore: Už čoskoro by mohli pocítiť tvrdé dopady jeho chaotických krokov!
Trhy Trumpa ignorujú, no Slováci by sa mali mať na pozore: Už čoskoro by mohli pocítiť tvrdé dopady jeho chaotických krokov!

Šport

Nečakaný šok v Lige majstrov: Minuloročný finalista po ďalšom výbuchu skončil už pred osemfinále
Nečakaný šok v Lige majstrov: Minuloročný finalista po ďalšom výbuchu skončil už pred osemfinále
Liga majstrov
ZOH 2026 Pre obrovský úspech musel priniesť značnú obeť: Klaebo tri mesiace nepobozkal snúbenicu!
ZOH 2026 Pre obrovský úspech musel priniesť značnú obeť: Klaebo tri mesiace nepobozkal snúbenicu!
ZOH 2026 Miláno Cortina
Hrdina MS 2010 sa postaví pred súd za týranie: Futbalový ex-reprezentant trvá na svojej nevine
Hrdina MS 2010 sa postaví pred súd za týranie: Futbalový ex-reprezentant trvá na svojej nevine
Slovensko
Druhá najúspešnejšia v slovenskej histórii: Bátovská Fialková po OH oznámila zásadné rozhodnutie
Druhá najúspešnejšia v slovenskej histórii: Bátovská Fialková po OH oznámila zásadné rozhodnutie
Biatlon

Auto-moto

D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
Doprava
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Klasické testy
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky

Kariéra a motivácia

5 finančných chýb, ktoré robíme a ani o nich nevieme! Vyhnite sa im skôr, než vás pripravia o peniaze
5 finančných chýb, ktoré robíme a ani o nich nevieme! Vyhnite sa im skôr, než vás pripravia o peniaze
Rady, tipy a triky
Sebavedomie ako skill: Trénuje sa rovnako ako Excel
Sebavedomie ako skill: Trénuje sa rovnako ako Excel
Motivácia a produktivita
Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Kariérny rast
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Mzda

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Koľko múky na palacinky? Presný pomer na to najlepšie cesto
Koľko múky na palacinky? Presný pomer na to najlepšie cesto
Rady a tipy
Recepty z bravčového mäsa: Od nedeľnej klasiky po rýchlu večeru
Recepty z bravčového mäsa: Od nedeľnej klasiky po rýchlu večeru
Výber receptov

Technológie

Rakovina dostala vlastného predátora. Vedci naučili baktériu zožrať nádor priamo z jeho jadra
Rakovina dostala vlastného predátora. Vedci naučili baktériu zožrať nádor priamo z jeho jadra
Veda a výskum
Ruská FSB tvrdí, že Ukrajina cez Telegram získava citlivé dáta z frontu. Moskva pritvrdzuje tlak na aplikáciu
Ruská FSB tvrdí, že Ukrajina cez Telegram získava citlivé dáta z frontu. Moskva pritvrdzuje tlak na aplikáciu
Bezpečnosť
Bývalý výskumník OpenAI bol zhrozený z konverzačných záznamov, ktoré ukazujú, ako ChatGPT priviedol používateľa k vážnemu psychickému kolapsu
Bývalý výskumník OpenAI bol zhrozený z konverzačných záznamov, ktoré ukazujú, ako ChatGPT priviedol používateľa k vážnemu psychickému kolapsu
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Kremeľ ide po šéfovi Telegramu. Durova práve obvinili z napomáhania terorizmu
AKTUÁLNE: Kremeľ ide po šéfovi Telegramu. Durova práve obvinili z napomáhania terorizmu
Správy

Bývanie

Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri však nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri však nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie

Pre kutilov

Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Recepty
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Dvor a záhrada
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Nábytok
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najvášnivejšie kombinácie zverokruhu: Iskry lietajú hneď na prvom rande
Partnerské vzťahy
Najvášnivejšie kombinácie zverokruhu: Iskry lietajú hneď na prvom rande
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dovozca vína VOS Seelctions
Zahraničné
Keď najmocnejší podnikatelia mlčali...Trumpa ako PRVÝ porazil drobný predajca vína! Teraz sa mu vyhrážajú
Nová štátna podpora pre
Domáce
Nová štátna podpora pre rodiny? Lacnejšie nákupy pre tisíce Slovákov, karta má fungovať priamo v mobile
Bizarné VIDEO z krádeže:
Zahraničné
Bizarné VIDEO z krádeže: Žena si vopchala trojkilovú salámu do nohavíc a odišla! Bol Valentín, baví sa internet
Profesionálny výcvik skončil TRAGÉDIOU!
Zahraničné
Profesionálny výcvik skončil TRAGÉDIOU! Policajný potápač sa nevynoril, spustili veľké PÁTRANIE: Najhoršia správa

Ďalšie zo Zoznamu