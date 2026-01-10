Premiéra NOVEJ relácie, ktorá nahradila Milujem Slovensko: Reakcie divákov hovoria za všetko!

BRATISLAVA - STVR odpremiérovala šou, na ktorú Slováci nedočkavo čakali. Relácia s názvom Na správnej ceste bola uvedená v čase, kedy sa v minulosti vysielala šou Milujem Slovensko. Čo na nový počin hovoria diváci?
STVR odpremiérovala šou, na ktorú Slováci nedočkavo čakali. Relácia s názvom Na správnej ceste bola uvedená v čase, kedy sa v minulosti vysielala šou Milujem Slovensko. Čo na nový počin hovoria diváci? Nová rodinná zábavná relácia Na správnej ceste odštartovala na obrazovkách Slovenskej televízie. Formát vznikol ako slovenská adaptácia úspešnej švédskej šou On the Right Track. Reláciou sprevádza herec Ján Dobrík a známy cestovateľ Martin Navrátil.
Šou sľubovala divákom kombináciu cestovania, hravého súťaženia, humoru, známych osobností aj živej hudby, pričom jadrom programu bude dobrodružná atmosféra ciest naprieč Slovenskom a svetom. Splnila očakávania? Novinka STVR zabodovala a v piatok večer si premiéru Na správnej ceste vychutnalo až 465-tisíc divákov. Úspech sa dal zaznamenať aj komentároch na sociálnych sieťach. Diváci šou vychválili, no našli sa aj takí, ktorým isté veci vadili. Niektorí zas boli len zvedaví, o čom relácia je.
„Mne sa páčilo, hlavne sa niečo naučíme o Slovensku. Veľa ľudí cestuje do zahraničia a o rodnej krajine vedia málo, takže tak," napísala istá žena. „Príjemné prekvapenie. Za mňa fajn," vyjadril sa divák. Iní sa zase zhodovali, že treba zmeniť kapelu. „Bolo to super, ale zmeňte kapelu a toho speváka. Anabela bola super, súťaž dobrá," skritizoval muzikantov istý muž. Ďalším prekážalo to, že mal moderátor stále ruku vo vrecku. „Ruka moderátora stále vo vrecku mi veľmi vadila. Ale téma dosť dobrá a celkom poučná," priznala ďalšia diváčka. To, či si šou udrží triumf aj do budúcna, ukáže čas.
