Dramatický odkaz Trumpa: Irán vyvíja rakety schopné zasiahnuť USA! Teherán to označil za lži

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke)
TASR

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že Irán sa snaží vyvinúť rakety, ktoré budú schopné zasiahnuť Spojené štáty. Podľa jeho slov už Teherán vlastní rakety, ktoré môžu ohroziť Európu a americké základne v zahraničí. Povedal to v prejave o stave Únie v utorok večer na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu. Informuje o tom agentúra AFP a stanica SkyNews.

„Vyvinuli už rakety, ktoré môžu ohroziť Európu a naše základne v zámorí, a teraz pracujú na raketách, ktoré čoskoro dosiahnu Spojené štáty americké,“ skonštatoval Trump. Vlani Obranná spravodajská agentúra (DIA) uviedla, že Irán by mohol do roku 2035 potenciálne vyvinúť medzikontinentálnu balistickú raketu, „ak by sa tak rozhodol“. Podľa výskumnej agentúry Kongresu Teherán však v súčasnosti disponuje balistickými raketami krátkeho a stredného doletu s dosahom 3000 kilometrov.

„Rokujeme s (predstaviteľmi Iránu), chcú uzavrieť (jadrovú) dohodu, no zatiaľ sme od nich nepočuli: ‚Nikdy nebudeme mať jadrové zbrane‘,“ povedal prezident USA. „Uprednostňujem diplomatické riešenie tohto problému, no jedna vec je istá, nedovolím, aby najväčší sponzor terorizmu na svete, ktorým bezpochyby je, mal jadrové zbrane,“ vyhlásil Trump.

Americký líder okrem toho v prejave uviedol, že Spojené štáty „pracujú na ukončení vojny“ na Ukrajine. USA sa snažia dosiahnuť mier všade tam, kde je to možné, a zároveň nikdy nebudú váhať pri konfrontovaní hrozieb namierených proti nim, zdôraznil. Podľa jeho slov by však ku konfliktu, ktorý sa začal 24. februára 2022, ani nedošlo, pokiaľ by bol v tom čase na čele USA. Prezident dokonca povedal, že v súčasnosti už mal byť v úrade tretie funkčné obdobie, pričom on i jeho podporovatelia hovoria, že voľby v roku 2020 mu boli údajne ukradnuté.

Donald Trump sa v prejave obrátil proti demokratom s tvrdením, že „ničia krajinu“, a poveril svojho viceprezidenta J. D. Vancea vedením „vojny proti podvodom“ v štátoch kontrolovaných demokratmi - najmä v Minnesote. Trumpova vláda ostro kritizovala údajné zneužívanie vládnych dávok a zamerala sa na somálskych prisťahovalcov, pričom niektorí z nich boli do týchto podvodov zapletení. Administratíva však tvrdí, že podvody sú v somálskej komunite v Minnesote veľmi rozšírené.

Trumpov prejav prišiel v čase, keď vláda bojuje so silným politickým tlakom doma i v zahraničí, píše agentúra Reuters. Najvyšší súd USA nedávno rozhodol o zrušení niektorých globálnych ciel americkej vlády, pričom uviedol, že prezident ich vyhlásením prekročil svoje právomoci. Šéf Bieleho domu počas prejavu opäť odsúdil rozhodnutie súdu a označil ho za „veľmi nešťastné“. Podotkol však, že väčšina krajín a spoločností si chce zachovať dohody, ktoré s USA uzavreli.

Štatistiky zároveň ukazujú, že ekonomika krajiny sa spomalila viac, ako sa očakávalo, zatiaľ čo inflácia sa zrýchlila. Činnosť ministerstva vnútornej bezpečnosti je z väčšej časti zastavená pre spor medzi republikánmi a demokratmi v Kongrese ohľadom tvrdých protiimigračných opatrení administratívy. Trumpovi sa popri tom nedarí uzavrieť škandál okolo odsúdeného sexuálneho delikventa a finančníka Jeffreya Epsteina, pripomína Reuters.

Irán označil tvrdenia USA o svojom raketovom programe za lži

Irán v stredu označil tvrdenia Spojených štátov o svojom jadrovom a raketovom programe za lži. Americký prezident Donald Trump v prejave o stave Únie vyhlásil, že Teherán sa snaží vyvinúť rakety, ktoré budú schopné zasiahnuť USA. Informuje o tom agentúra AFP.

„Čokoľvek tvrdia o iránskom jadrovom programe, balistických raketách a počte obetí počas januárových nepokojov, je len opakovaním 'veľkých lží',“ napísal na sieti X hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Trump v utorok večer v prejave k obom komorám Kongresu USA tiež zopakoval, že Iránu nikdy nedovolí získať jadrovú zbraň. Teherán takúto snahu dlhodobo odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely. Podľa amerického prezidenta však iránski predstavitelia „v tejto chvíli opäť sledujú svoje zlovestné jadrové ambície“.

Spor o počet obetí protestov

Šéf Bieleho domu dal 19. februára Iránu desať až 15 dní na to, aby uzavrel so Spojenými štátmi dohodu o svojom jadrovom programe, inak bude čeliť vojenskému úderu. Predtým Trump hrozil Teheránu intervenciou aj za násilné potlačenie nedávnych protivládnych protestov bezpečnostnými zložkami, ktoré podľa jeho tvrdení zabili 32.000 ľudí. Iránski predstavitelia priznávajú viac ako 3000 mŕtvych, tvrdia však, že násilie bolo spôsobené „teroristickými činmi“ podnecovanými Spojenými štátmi a Izraelom. Podľa ľudskoprávnych organizácií pri protestoch v Iráne prišlo o život viac než 7000 obetí, no ich skutočný počet môže byť oveľa vyšší.

Irán aj USA signalizujú, že sú v prípade neúspechu rozhovorov pripravení na vojnu. Teherán by považoval aj akýkoľvek obmedzený útok zo strany Spojených štátov za akt agresie a primerane by naň reagoval.

