Vojna medzi Huliakom a šéfom SFZ Kováčikom sa vyostruje: Krik na tlačovke, nehrajme sa tu na piškvórky!

BRATISLAVA - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak na poslednom tlačovom brífingu neskrýval údiv nad tým, akým spôsobom vykonáva svoj mandát predsedu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik. Na toho sa to skutočne valí z každej strany a podľa posledných zistení má minister dôvod na ďalší hnev. Ten na brífingu aj ukázal výrazne zvýšeným hlasom a množiacimi sa otázkami. Vojna týchto dvoch výrazných postáv slovenského športu sa tak vyostruje.

Huliak na tlačovej konferencii reagoval na zistenia Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) o tom, že Kováčik mal ako šéf SFZ ručiť podvodníkovi celým svojím majetkom. Zväz to vraj nakoniec môže stáť desiatky miliónov eur. Minister sa pred zrakmi novinárov vytočil.

Ručenie za rekordnú sumu

Kováčik mal v rokoch 2024 a 2025 v mene zväzu ručiť za súkromnú firmu Best Press s.r.o v jej obchodoch so spoločnosťami SWAN, a.s., Asbis Sk s.r.o, Apex Services s.r.o. Vždy však išlo o nákupy mobilných telefónov značky Apple v desiatkach tisíc kusov. Mnohí mladí a technickí nadšenci dobre vedia, že nejde o práve lacné zariadenia.

Problém je podľa ICJK však v tom, že Kováčik má zo svojej pozície právo odobrovať takéto zmluvy bez odsúhlasenia výkonného výboru alebo Konferencie SFZ len do výšky 100-tisíc eur. Vo vyššie uvedených prípadoch ide o ručenie za celý objem objednaného tovaru a služieb, ktorý podľa investigatívneho centra vraj výrazne presahuje Kováčikove kompetencie. 

Huliak zvýšil hlas a má množstvo otázok

Huliaka vytočilo zistenie investigatívcov o tom, že SFZ čelí pohľadávkam v hodnote 30 miliónov eur. "Prečo ručia za tridsať miliónov celým svojím majetkom?!" pýtal sa nahlas Huliak. Ten na úvod prečítal zopár titulkov z posledných novinových výstupov a dodal, že mu je "z toho smutno". "Kto chce tu schovávať hlavu do piesku?! Odkiaľ vezmú 30 miliónov sa pýtam?!" pokračoval nahnevaný Huliak.

"Od štátu dostanú 14. Kto dá Kováčikovi tých ďalších 15?! Veď ... prečo sa tu hráme na piškvórky? Veď sú to peniaze nás všetkých, ľudia!" rozčuľoval sa Huliak. "Mali byť určené na mládež, mali byť určené na rozvoj talentov. Mali byť určené reprezentácii. Odkiaľ vezme 30 miliónov na chod Slovenského futbalového zväzu na tento rok, keď visí tridsať?! Od štátu dostane 14. Len ja v Očovej viem rátať?" kladie ďalšiu otázku Huliak.

Čo má SFZ s mobilmi? Pýta sa Huliak

"Nerozumiem tomu, čo má SFZ s mobilmi. To je skutočne úlohou športového zväzu nakupovať desiatky tisíc mobilov? No mne toto absolútne neberie hlava, prečo neriešime ihriská, mládež, reprezentáciu. A riešime potenciálny krach SFZ, ktorý disponuje najväčšími finančnými prostriedkami," pokračoval minister.

Kľúčovou postavou v celom reťazci je Ján Šípoš, konateľ spoločnosti Best Press, ktorý bol v minulosti právoplatne odsúdený za rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť. Práve jeho firma figurovala ako medzičlánok vo všetkých sporných obchodoch. Hoci sa zväz snaží od jeho aktivít dištancovať, existujú listy, v ktorých prezident Kováčik priamo navrhuje spoluprácu pri dodávke až 75-tisíc mobilných telefónov. Argumentom pre takýto masívny nákup mala byť modernizácia futbalového hnutia a digitalizácia štruktúr pod hlavičkou projektov UEFA.

Spoločnosti sa začali brániť

Samotný zväz však existenciu ručiteľských záväzkov odmieta, no poškodené firmy sa bránia. Spoločnosť Asbis už podala na rozhodcovský súd žalobu o zaplatenie takmer 17 miliónov eur. Ďalší dodávateľ, firma Apex, sa obrátil na súd v Banskej Bystrici so žalobou v upomínacom konaní, kde si nárokuje 3,5 milióna eur. Operátor Swan zatiaľ žalobu nepodal, no eviduje pohľadávky po lehote splatnosti v miliónových hodnotách. Právni zástupcovia firiem tvrdia, že disponujú dohodami o ručení, ktoré podpísal prezident SFZ Ján Kováčik, čo im dodávalo potrebnú mieru dôvery pri realizácii obchodu.

Argumenty SFZ boli podľa ministra rozbité "totálne na prach" a obhajobu kompetentných označil za "obhajobu na úrovni šiestaka základnej školy". "Snáď nikto nebude dnes tvrdiť, že Investigatívne centrum Jána Kuciaka spolupracuje so mnou na kampani proti Jánovi Kováčikovi," pousmial sa Huliak.

