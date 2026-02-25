Sťažoval sa na hlučné radovánky suseda s manželkou: Jeho odpoveď vás dostane, TOTO nečakal nikto!

BRATISLAVA - Keď sa v jednom paneláku objavil nenápadný odkaz o rušení nočného pokoja, málokto by čakal, že sa z neho stane internetový hit. Fotografia ručne napísanej sťažnosti síce pôsobí vážne, no jej záver všetko otočil naruby.
Známy satirický profil na sociálnej sieti nedávno upozornil na kurióznu susedskú situáciu, ktorá sa rýchlo začala šíriť internetom. Zverejnil fotografiu odkazu vyveseného v jednom z panelákov, adresovaného „pánovi susedovi z 2. poschodia smer kontajnery“.
Autor správy v ňom pomerne priamo upozorňuje na hlučné „sexuálne radovánky“ v neskorých večerných hodinách a vyjadruje želanie, aby sa podobná situácia už neopakovala. Na podobnej sťažnosti by samo o sebe nebolo nič výnimočné, susedské odkazy o rušení nočného pokoja sú pomerne bežné. Virálnou sa však nestala samotná výčitka, ale odpoveď. Sused z druhého poschodia reagoval prilepením vlastného oznamu, v ktorom stručne uviedol: „Odkážem manželke. (Ja chodím o 21:00 na nočné).“
Nechala si vytetovať meno frajera: Z trápneho tetovania spravila vtip, ktorý baví tisíce ľudí! Nápad rozosmial internet
Ozval sa milenec?
Práve tento dodatok rozpútal lavínu komentárov. Používatelia sa začali predbiehať v humorných poznámkach a narážkach na vzniknutú situáciu. Jeden z komentujúcich pohotovo poznamenal: „Tak preto mám chodiť až po 21:00.“ Či ide o autentickú susedskú výmenu názorov, alebo len o dobre pripravený internetový žart, dnes už nie je podstatné. Fotografia každopádne zabavila tisíce ľudí a pripomenula, že aj obyčajný papier na nástenke môže mať nečakane silnú pointu.