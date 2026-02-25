Bolestivé priznanie jojkárskej moderátorky: TAJNE bojovala s rakovinou!

BRATISLAVA - Moderátorka Jojky Lucia Stráňavová prekvapila úprimným priznaním – rok zvádzala tichý boj s rakovinou, o ktorom verejnosť netušila. V emotívnom príspevku opísala strach, nádej aj silu ľudí, ktorí jej stáli po boku. Dnes sa na život pozerá úplne inak.
Jojkárska moderátorka Lucia Stráňavová, ktorú môžete poznať z novín alebo z relácie analýzy 24, vyšla po roku s pravdou von. Ako najnovšie priznala, zvádzala tajný boj s rakovinou. „Vošla som dverami, spoza ktorých som netušila, či sa vrátim. A nikdy som sa nelúčila doma, ale aj v práci s takým strachom. Viete, keď tušíte, že s vami smrť tancuje tango, vnútri vám ide prasknúť duša a srdce, ale nechcete vystrašiť okolie. A snažíte sa všetkých upokojiť," napísala záhadne v úvode svojho príspevku.
Ako je však jasné, z najhoršieho je vonku. „Dnes nemám ako poďakovať osobne Martinovi Lučeničovi, pretože na rozdiel odo mňa, nedostal šancu. Tak mu ďakujem takto, že ma nenechal umrieť, keď sa 2,5 hodiny zmenilo na 6. Že na oddelení hrudníkovej chirurgie a JISke sú tak oddaní ľudia napriek systému. Chcela som mu rok po, povedať, že som to dala. Že mali pre mňa liek a nevypadali mi tie vlasy!" vyjadrila sa. Rakovina je podľa jej slov iracionálna.
„Naplno vám odhalí samých seba i vaše okolie. A ja ho mám krásne. Ľudí mávajúcich mi pod oknami nemocnice, pašujúcich mi aj modré z neba, ak by som potrebovala, aj tých ktorí mysleli aj na to, či mám z čoho zaplatiť účty alebo netreba nakúpiť, či upratať. Lebo aj to je rakovina - rozbije vám v sekunde celý váš systém v ktorom ste nerátali s možnosťou, že umriete pred splatením hypotéky," pokračovala. Tento rok ju naučil veľa.
„Tak nám len prajem pokoj, zbraniam, hlavám aj svetu. A veľa zázrakov. Verte v ne. Aj vo svojich najtemnejších chvíľach, kedy Vás nikto nevidí a vy ste úplne v prd*li. A nebojte sa strachov. Aj keď je to ťažké, lebo každá jedna zmena, či bolesť je pre mňa kontrolkou, či sa náhodou niečo nekazí, nie je to nevďak," priznala. Usmieva sa viac ako inokedy a svoj život žije na 220 percent.
„Akokoľvek vidíte tú starú Luciu. Nie je to tá istá. Už viem, že ďalšia repríza nebude. Nikdy už nezabehnem šprinty. Chodiť a rozprávať mi občas dá zabrať. Ale som tu. A nestažujem sa, lebo tancujem tú najkrajšiu časť, akokoľvek to občas dobabrem," dodala na záver. Lucii prajeme hlavne veľa zdravia.