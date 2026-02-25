Adela po konci v televízii: Už si dovoľuje... Slová, ktoré by ste od nej nečakali!

BRATISLAVA - Adela Vinczeová sa v online priestore ukazuje v oveľa uvoľnenejšom svetle. Jej relácia Trochu inak síce opustila klasické vysielanie, no nestratila nič zo svojej otvorenosti – práve naopak, moderátorka si dnes dovoľuje viac. Veď pozrite!
Adela Vinczeová sa už dlhší čas neobjavuje na obrazovkách STVR. Jej známa relácia Trochu inak sa presunula do online priestoru, ktorý tvorcom prináša väčšiu slobodu. Digitálne platformy fungujú odlišne než tradičné televízne vysielanie – pravidlá sú voľnejšie, obsah menej zviazaný formálnymi normami a tvorcovia si môžu dovoliť otvorenejší jazyk či spontánnejšie reakcie.
Kým televízia podlieha prísnej legislatíve a interným štandardom, online prostredie umožňuje prirodzenejší štýl rozhovorov. Práve preto sa v diskusiách môžu objaviť aj výrazy, ktoré by sa v klasickom vysielaní neobjavili. Televízne formáty totiž často obmedzujú používanie silných nadávok alebo vulgárnejších slov, aby vyhoveli širokému publiku a vysielacím pravidlám.
Najnovšie si Adela do relácie pozvala doktorku Barboru Pitekovú, s ktorou otvorili tému experimentálnej liečby a pokrokov modernej medicíny. Rozhovor sa niesol v uvoľnenej atmosfére, no zároveň priniesol aj množstvo odborných informácií. Lekárom sa vďaka transplantácii črevného mikrobiónu podarilo zachrániť dieťaťu obličku.
Adela Vinczeová KONČÍ v STVR: Po škandále s Viktorom padlo definitívne ROZHODNUTIE!
Zaujímavosťou je, že samotní lekári medzi sebou túto liečbu niekedy opisujú veľmi hovorovým jazykom, čo v relácii vyvolalo úsmevné momenty. „Preboha, čo majú obličky s hovn*mi,” reagovala narovinu etická komisia, na novú experimentálnu liečbu. „Máme tam také familiárne vzťahy,” dodala pobavene doktorka, čím ich ospravedlnila.
„Odkedy nie sme v televízii, samozrejme, skúsim si to aj ja,” reagovala Adela. Nahlas vyslovila slovíčko, ktoré by v žiadnom prípade v televízii neprešlo. Toto by ste od nej nečakali! Relácia tak získala ešte autentickejší charakter a diváci majú možnosť vidieť známu moderátorku v uvoľnenejšej polohe než kedysi na obrazovkách verejnoprávnej televízie. Celý rozhovor v plnej verzii nájdete na platformách Herohero alebo v skrátenej verzii na YouTube. Ukážku z rozhovoru nájdete nižšie.
