STRACH o kráľa: Náhla hospitalizácia!

ŠPANIELSKO - Nórskeho kráľa Haralda V. hospitalizovali v Španielsku pre bližšie nešpecifikovanú infekciu a dehydratáciu, oznámil kráľovský palác. Došlo k tomu v utorok večer počas jeho dovolenky na Kanárskych ostrovoch, uvádza TASR na základe správy agentúry AP.
Haralda, ktorý v sobotu oslávil 89. narodeniny, v utorok večer prijali v nemocnici na Tenerife a podľa paláca je jeho zdravotný stav „dobrý“. Kráľov osobný lekár pricestuje na ostrov a v stredu po odbornom posúdení sa vydá aktuálna správa, doplnil palác. Panovník a kráľovná Sonja trávia na ostrove zimnú dovolenku.
Kráľ je na tróne od roku 1991 a podľa prieskumu obľúbenosti je najpopulárnejším členom kráľovskej rodiny, pričom jej podpora po sérii škandálov nedávno klesla na historické minimum. Meno princeznej Mette-Marit sa viackrát objavilo v dokumente zverejnenom americkým ministerstvom spravodlivosti, ktorý odhaľuje spojitosti medzi ňou a nebohým odsúdeným americkým sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.
Syn princeznej Marius Borg Höiby, ktorý sa jej narodil vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom, je obžalovaný v 38 prípadoch vrátane štyroch znásilnení.