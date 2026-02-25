Streda25. február 2026, meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor

STRACH o kráľa: Náhla hospitalizácia!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: TASR/AP/Francisco Seco)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŠPANIELSKO - Nórskeho kráľa Haralda V. hospitalizovali v Španielsku pre bližšie nešpecifikovanú infekciu a dehydratáciu, oznámil kráľovský palác. Došlo k tomu v utorok večer počas jeho dovolenky na Kanárskych ostrovoch, uvádza TASR na základe správy agentúry AP.

Haralda, ktorý v sobotu oslávil 89. narodeniny, v utorok večer prijali v nemocnici na Tenerife a podľa paláca je jeho zdravotný stav „dobrý“. Kráľov osobný lekár pricestuje na ostrov a v stredu po odbornom posúdení sa vydá aktuálna správa, doplnil palác. Panovník a kráľovná Sonja trávia na ostrove zimnú dovolenku.

VYHADZOV princa Andrewa: Vytiahli ho priamo z postele... Bol tak AROGANTNÝ! Prečítajte si tiež

VYHADZOV princa Andrewa: Vytiahli ho priamo z postele... Bol tak AROGANTNÝ!

Kráľ je na tróne od roku 1991 a podľa prieskumu obľúbenosti je najpopulárnejším členom kráľovskej rodiny, pričom jej podpora po sérii škandálov nedávno klesla na historické minimum. Meno princeznej Mette-Marit sa viackrát objavilo v dokumente zverejnenom americkým ministerstvom spravodlivosti, ktorý odhaľuje spojitosti medzi ňou a nebohým odsúdeným americkým sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.

ŠKANDÁLY si vyžiadali svoju daň: Podpora kráľovskej rodiny prudko klesla! Prečítajte si tiež

ŠKANDÁLY si vyžiadali svoju daň: Podpora kráľovskej rodiny prudko klesla!

Syn princeznej Marius Borg Höiby, ktorý sa jej narodil vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom, je obžalovaný v 38 prípadoch vrátane štyroch znásilnení.

Viac o téme: Kráľ Harald
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

ŠKANDÁLY si vyžiadali svoju
ŠKANDÁLY si vyžiadali svoju daň: Podpora kráľovskej rodiny prudko klesla!
Zahraniční prominenti
Prezident USA Donald Trump.
Trumpove slová k zadržaniu princa Andrewa: Je to SMUTNÉ! Považuje sa za EXPERTA na Epsteina
Zahraniční prominenti
Kate Middleton po boji
Kate Middleton po boji s rakovinou: Posiela silný ODKAZ... Prehovorila o STRACHU a vyčerpaní!
Kráľovské rodiny a šľachta

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister športu Huliak na brífingu vybuchol a má na Kováčika zo SFZ viacero otázok
Minister športu Huliak na brífingu vybuchol a má na Kováčika zo SFZ viacero otázok
Správy
Priznal farby: Kolárovský BEZ SERVÍTKY o tom, ako ľahko sa dá spadnúť na dno!
Priznal farby: Kolárovský BEZ SERVÍTKY o tom, ako ľahko sa dá spadnúť na dno!
Prominenti
Adela po konci v televízii: Už si dovoľuje... Slová, ktoré by ste od nej nečakali!
Adela po konci v televízii: Už si dovoľuje... Slová, ktoré by ste od nej nečakali!
Prominenti

Domáce správy

Richard Glück
Glück zvolal mimoriadny výbor kvôli stíhačkám MiG-29: Žiada účasť Žilinku aj vysvetlenie od prokurátorov
Domáce
Na snímke predseda politickej
Ľudia okolo Zoroslava Kollára majú toho dosť: Petícia pri taxislužbách, práca na čierno a daňové úniky!
Domáce
Vojna medzi Huliakom a
Vojna medzi Huliakom a šéfom SFZ Kováčikom sa vyostruje: Krik na tlačovke, nehrajme sa tu na piškvórky!
Domáce
Slovenské mamy riešia kvalitu života: Začína séria diskusií o ich potrebách v mestách
Slovenské mamy riešia kvalitu života: Začína séria diskusií o ich potrebách v mestách
Banská Bystrica

Zahraničné

Havária stíhačky F-16 skončila
Havária stíhačky F-16 skončila tragicky: Pilot nehodu neprežil! Príčiny pádu lietadla už vyšetrujú úrady
Zahraničné
Friedrich Merz
Ekonomický pakt Nemecka a Číny? Merz žiada férovosť: Peking chce spojenca proti protekcionizmu a clám USA
Zahraničné
Vzbura proti Trumpovi: 15
Vzbura proti Trumpovi: 15 štátov žaluje vládu za novú stratégiu očkovania detí, vraj odporuje vedeckým faktom
Zahraničné
Chuck Schumer
Demokrati zúria! Schumer označil Trumpov prejav za bludný: V sále lietali pokriky a odporcov vyvádzala ochranka
Zahraničné

Prominenti

Bolestivé priznanie jojkárskej moderátorky:
Bolestivé priznanie jojkárskej moderátorky: TAJNE bojovala s rakovinou!
Domáci prominenti
STRACH o kráľa: Náhla
STRACH o kráľa: Náhla hospitalizácia!
Zahraniční prominenti
Matúš Yael Kolárovský
Priznal farby: Kolárovský BEZ SERVÍTKY o tom, ako ľahko sa dá spadnúť na dno!
Domáci prominenti
Obrovská bolesť slávneho herca:
Obrovská bolesť slávneho herca: Jeho dcéra (†42) vraj spáchala SAMOVRAŽDU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tak tento odkaz vás
Sťažoval sa na hlučné radovánky suseda s manželkou: Jeho odpoveď vás dostane, TOTO nečakal nikto!
Zaujímavosti
Zem nie je taká,
Zem nie je taká, ako nás učili v škole: V Antarktíde objavili gravitačnú jamu, kde fyzika NEFUNGUJE ako inde!
Zaujímavosti
PIKANTNÉ tajomstvá z oblakov:
PIKANTNÉ tajomstvá z oblakov: Letuška opísala, ako posádka ZNEUŽÍVA autopilota! Robia TO pravidelne a s pilotmi
Zaujímavosti
Hypersexualita nie je iba
Hypersexualita nie je iba vysoké libido: Takto zistíte, že máte problém!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk
Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk

Ekonomika

Nedostali ste ešte žiaden energošek? Pošta oznámila, kedy do schránok rozpošle ďalšiu várku!
Nedostali ste ešte žiaden energošek? Pošta oznámila, kedy do schránok rozpošle ďalšiu várku!
Účet za 4 roky vojny: Zažili sme komoditné peklo, chaos v cenách však zďaleka nekončí!
Účet za 4 roky vojny: Zažili sme komoditné peklo, chaos v cenách však zďaleka nekončí!
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Trhy Trumpa ignorujú, no Slováci by sa mali mať na pozore: Už čoskoro by mohli pocítiť tvrdé dopady jeho chaotických krokov!
Trhy Trumpa ignorujú, no Slováci by sa mali mať na pozore: Už čoskoro by mohli pocítiť tvrdé dopady jeho chaotických krokov!

Šport

Mal status legendy, teraz je nesmrteľný: Slovenský tréner robí v zahraničí fantastické meno
Mal status legendy, teraz je nesmrteľný: Slovenský tréner robí v zahraničí fantastické meno
Basketbal
Nečakaný šok v Lige majstrov: Minuloročný finalista po ďalšom výbuchu skončil už pred osemfinále
Nečakaný šok v Lige majstrov: Minuloročný finalista po ďalšom výbuchu skončil už pred osemfinále
Liga majstrov
Šancu má priniesť talent a nie peniaze: Prezident Pellegrini v sídle SZĽH so silným odkazom
Šancu má priniesť talent a nie peniaze: Prezident Pellegrini v sídle SZĽH so silným odkazom
Slovensko
ZOH 2026 Šatan otvorene zaťal do vlastných radov: Nepáči sa mi, že kritizujeme samých seba
ZOH 2026 Šatan otvorene zaťal do vlastných radov: Nepáči sa mi, že kritizujeme samých seba
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
Klasické testy
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
Doprava
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Klasické testy
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky

Kariéra a motivácia

Budúcnosť práce je tu: Ako sa pripraviť na profesie, ktoré ešte ani neexistujú
Budúcnosť práce je tu: Ako sa pripraviť na profesie, ktoré ešte ani neexistujú
Kariérny rast
5 finančných chýb, ktoré robíme a ani o nich nevieme! Vyhnite sa im skôr, než vás pripravia o peniaze
5 finančných chýb, ktoré robíme a ani o nich nevieme! Vyhnite sa im skôr, než vás pripravia o peniaze
Rady, tipy a triky
Sebavedomie ako skill: Trénuje sa rovnako ako Excel
Sebavedomie ako skill: Trénuje sa rovnako ako Excel
Motivácia a produktivita
Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Kariérny rast

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Koľko múky na palacinky? Presný pomer na to najlepšie cesto
Koľko múky na palacinky? Presný pomer na to najlepšie cesto
Rady a tipy
Recepty z bravčového mäsa: Od nedeľnej klasiky po rýchlu večeru
Recepty z bravčového mäsa: Od nedeľnej klasiky po rýchlu večeru
Výber receptov

Technológie

Len zvuk a vy. Ako sme sa dostali od gramofónov v obývačke k súkromnej galaxii v ušiach?
Len zvuk a vy. Ako sme sa dostali od gramofónov v obývačke k súkromnej galaxii v ušiach?
Sponzorovaný obsah
Nový genetický objav môže zastaviť vyhynutie banánov. Vedci našli ochranný gén proti panamskej chorobe
Nový genetický objav môže zastaviť vyhynutie banánov. Vedci našli ochranný gén proti panamskej chorobe
Veda a výskum
Ukrajina udrela raketami ATACMS. Zasiahnuté ruské veliteľstvo a logistika
Ukrajina udrela raketami ATACMS. Zasiahnuté ruské veliteľstvo a logistika
Moderná vojna a konflikty
Lítium-iónové batérie sa môžu nabíjať rýchlejšie a vydržať oveľa dlhšie: Prelom vedcov z Oxfordu našiel spôsob ako zlepšiť ich vlastnosti
Lítium-iónové batérie sa môžu nabíjať rýchlejšie a vydržať oveľa dlhšie: Prelom vedcov z Oxfordu našiel spôsob ako zlepšiť ich vlastnosti
Technológie

Bývanie

Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie

Pre kutilov

Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Údržba a opravy
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Recepty
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Dvor a záhrada
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Nábytok

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najžiadanejšie šaty tejto jari: Tento strih vám okamžite zoštíhli postavu
Móda
Najžiadanejšie šaty tejto jari: Tento strih vám okamžite zoštíhli postavu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vojna medzi Huliakom a
Domáce
Vojna medzi Huliakom a šéfom SFZ Kováčikom sa vyostruje: Krik na tlačovke, nehrajme sa tu na piškvórky!
Dopravný podnik zverejnil DRASTICKÉ
Zahraničné
Dopravný podnik zverejnil DRASTICKÉ video: Pozerajte sa, kam kráčate, takto zrážali električky chodcov!
Päť mŕtvych po útoku
Zahraničné
Päť mŕtvych po útoku nožom! Syn mal vraždiť pre chýbajúci súdny príkaz: Polícia zasiahla neskoro
Donald Trump
Zahraničné
Dramatický odkaz Trumpa: Irán vyvíja rakety schopné zasiahnuť USA! Teherán to označil za lži

Ďalšie zo Zoznamu