Streda25. február 2026, meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor

Glück zvolal mimoriadny výbor kvôli stíhačkám MiG-29: Žiada účasť Žilinku aj vysvetlenie od prokurátorov

Richard Glück
Richard Glück (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Richard Glück (Smer-SD) zvolal na piatok (27. 2.) mimoriadne rokovanie v súvislosti so zastavením vyšetrovania prípadov darovania vojenskej techniky Ukrajine. Chce, aby sa na výbore zúčastnil generálny prokurátor Maroš Žilinka, bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy. Glück o tom informoval na sociálnej sieti.

archívne video

Tlačová konferencia strany Smer-SD na tému: Podozrenia z progresívnych subvenčných podvodov (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Požiadal som generálneho prokurátora o udelenie súhlasu s vystúpením krajského prokurátora Remetu na výbore, keďže nedávno súhlasil s jeho tlačovou konferenciou, myslím si, že zvolení poslanci NR SR majú právo sa ho pýtať, ako to myslel s tým, že Hegerova vláda bola dobrý hospodár, keď ohrozila našu bezpečnosť,“ uviedol Glück.

Orgány činné v trestnom konaní uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Ministerstvo obrany informovalo, že podá podnet na preskúmanie rozhodnutí. Krajská prokuratúra na prezentovaných záveroch trvá.

Viac o téme: VyšetrovanieSmer-SDRichard GlückDarovanie technikyVýbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Smer podporí 5-ročné volebné
Smer podporí 5-ročné volebné obdobie: SaS hovorí o riziku, žiada poctivú diskusiu
Domáce
FOTO Robert Fico
Premiér reaguje na rozsudok v kauze Mýtnik: Kuruc nateraz vo funkcii ostáva, platí prezumpcia neviny
Domáce
Andrej Danko
SNS vyzýva Smer-SD, aby sa zameral na prijímanie zákonov pomáhajúcich ľuďom
Domáce
FOTO Fico zahodil ostych a
Fico zahodil ostych a dal šancu tým najmladším: Nový STRIH, študenti mu takto upravili frizúru!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister športu Huliak na brífingu vybuchol a má na Kováčika zo SFZ viacero otázok
Minister športu Huliak na brífingu vybuchol a má na Kováčika zo SFZ viacero otázok
Správy
Priznal farby: Kolárovský BEZ SERVÍTKY o tom, ako ľahko sa dá spadnúť na dno!
Priznal farby: Kolárovský BEZ SERVÍTKY o tom, ako ľahko sa dá spadnúť na dno!
Prominenti
Adela po konci v televízii: Už si dovoľuje... Slová, ktoré by ste od nej nečakali!
Adela po konci v televízii: Už si dovoľuje... Slová, ktoré by ste od nej nečakali!
Prominenti

Domáce správy

Richard Glück
Glück zvolal mimoriadny výbor kvôli stíhačkám MiG-29: Žiada účasť Žilinku aj vysvetlenie od prokurátorov
Domáce
Na snímke predseda politickej
Ľudia okolo Zoroslava Kollára majú toho dosť: Petícia pri taxislužbách, práca na čierno a daňové úniky!
Domáce
Vojna medzi Huliakom a
Vojna medzi Huliakom a šéfom SFZ Kováčikom sa vyostruje: Krik na tlačovke, nehrajme sa tu na piškvórky!
Domáce
Slovenské mamy riešia kvalitu života: Začína séria diskusií o ich potrebách v mestách
Slovenské mamy riešia kvalitu života: Začína séria diskusií o ich potrebách v mestách
Banská Bystrica

Zahraničné

Havária stíhačky F-16 skončila
Havária stíhačky F-16 skončila tragicky: Pilot nehodu neprežil! Príčiny pádu lietadla už vyšetrujú úrady
Zahraničné
Friedrich Merz
Ekonomický pakt Nemecka a Číny? Merz žiada férovosť: Peking chce spojenca proti protekcionizmu a clám USA
Zahraničné
Vzbura proti Trumpovi: 15
Vzbura proti Trumpovi: 15 štátov žaluje vládu za novú stratégiu očkovania detí, vraj odporuje vedeckým faktom
Zahraničné
Chuck Schumer
Demokrati zúria! Schumer označil Trumpov prejav za bludný: V sále lietali pokriky a odporcov vyvádzala ochranka
Zahraničné

Prominenti

Bolestivé priznanie jojkárskej moderátorky:
Bolestivé priznanie jojkárskej moderátorky: TAJNE bojovala s rakovinou!
Domáci prominenti
STRACH o kráľa: Náhla
STRACH o kráľa: Náhla hospitalizácia!
Zahraniční prominenti
Matúš Yael Kolárovský
Priznal farby: Kolárovský BEZ SERVÍTKY o tom, ako ľahko sa dá spadnúť na dno!
Domáci prominenti
Obrovská bolesť slávneho herca:
Obrovská bolesť slávneho herca: Jeho dcéra (†42) vraj spáchala SAMOVRAŽDU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tak tento odkaz vás
Sťažoval sa na hlučné radovánky suseda s manželkou: Jeho odpoveď vás dostane, TOTO nečakal nikto!
Zaujímavosti
Zem nie je taká,
Zem nie je taká, ako nás učili v škole: V Antarktíde objavili gravitačnú jamu, kde fyzika NEFUNGUJE ako inde!
Zaujímavosti
PIKANTNÉ tajomstvá z oblakov:
PIKANTNÉ tajomstvá z oblakov: Letuška opísala, ako posádka ZNEUŽÍVA autopilota! Robia TO pravidelne a s pilotmi
Zaujímavosti
Hypersexualita nie je iba
Hypersexualita nie je iba vysoké libido: Takto zistíte, že máte problém!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk
Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk

Ekonomika

Nedostali ste ešte žiaden energošek? Pošta oznámila, kedy do schránok rozpošle ďalšiu várku!
Nedostali ste ešte žiaden energošek? Pošta oznámila, kedy do schránok rozpošle ďalšiu várku!
Účet za 4 roky vojny: Zažili sme komoditné peklo, chaos v cenách však zďaleka nekončí!
Účet za 4 roky vojny: Zažili sme komoditné peklo, chaos v cenách však zďaleka nekončí!
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Trhy Trumpa ignorujú, no Slováci by sa mali mať na pozore: Už čoskoro by mohli pocítiť tvrdé dopady jeho chaotických krokov!
Trhy Trumpa ignorujú, no Slováci by sa mali mať na pozore: Už čoskoro by mohli pocítiť tvrdé dopady jeho chaotických krokov!

Šport

Mal status legendy, teraz je nesmrteľný: Slovenský tréner robí v zahraničí fantastické meno
Mal status legendy, teraz je nesmrteľný: Slovenský tréner robí v zahraničí fantastické meno
Basketbal
Nečakaný šok v Lige majstrov: Minuloročný finalista po ďalšom výbuchu skončil už pred osemfinále
Nečakaný šok v Lige majstrov: Minuloročný finalista po ďalšom výbuchu skončil už pred osemfinále
Liga majstrov
Šancu má priniesť talent a nie peniaze: Prezident Pellegrini v sídle SZĽH so silným odkazom
Šancu má priniesť talent a nie peniaze: Prezident Pellegrini v sídle SZĽH so silným odkazom
Slovensko
ZOH 2026 Šatan otvorene zaťal do vlastných radov: Nepáči sa mi, že kritizujeme samých seba
ZOH 2026 Šatan otvorene zaťal do vlastných radov: Nepáči sa mi, že kritizujeme samých seba
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
Klasické testy
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
Doprava
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Klasické testy
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky

Kariéra a motivácia

Budúcnosť práce je tu: Ako sa pripraviť na profesie, ktoré ešte ani neexistujú
Budúcnosť práce je tu: Ako sa pripraviť na profesie, ktoré ešte ani neexistujú
Kariérny rast
5 finančných chýb, ktoré robíme a ani o nich nevieme! Vyhnite sa im skôr, než vás pripravia o peniaze
5 finančných chýb, ktoré robíme a ani o nich nevieme! Vyhnite sa im skôr, než vás pripravia o peniaze
Rady, tipy a triky
Sebavedomie ako skill: Trénuje sa rovnako ako Excel
Sebavedomie ako skill: Trénuje sa rovnako ako Excel
Motivácia a produktivita
Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Kariérny rast

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Koľko múky na palacinky? Presný pomer na to najlepšie cesto
Koľko múky na palacinky? Presný pomer na to najlepšie cesto
Rady a tipy
Recepty z bravčového mäsa: Od nedeľnej klasiky po rýchlu večeru
Recepty z bravčového mäsa: Od nedeľnej klasiky po rýchlu večeru
Výber receptov

Technológie

Len zvuk a vy. Ako sme sa dostali od gramofónov v obývačke k súkromnej galaxii v ušiach?
Len zvuk a vy. Ako sme sa dostali od gramofónov v obývačke k súkromnej galaxii v ušiach?
Sponzorovaný obsah
Nový genetický objav môže zastaviť vyhynutie banánov. Vedci našli ochranný gén proti panamskej chorobe
Nový genetický objav môže zastaviť vyhynutie banánov. Vedci našli ochranný gén proti panamskej chorobe
Veda a výskum
Ukrajina udrela raketami ATACMS. Zasiahnuté ruské veliteľstvo a logistika
Ukrajina udrela raketami ATACMS. Zasiahnuté ruské veliteľstvo a logistika
Moderná vojna a konflikty
Lítium-iónové batérie sa môžu nabíjať rýchlejšie a vydržať oveľa dlhšie: Prelom vedcov z Oxfordu našiel spôsob ako zlepšiť ich vlastnosti
Lítium-iónové batérie sa môžu nabíjať rýchlejšie a vydržať oveľa dlhšie: Prelom vedcov z Oxfordu našiel spôsob ako zlepšiť ich vlastnosti
Technológie

Bývanie

Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie

Pre kutilov

Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Údržba a opravy
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Recepty
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Dvor a záhrada
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Nábytok

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najžiadanejšie šaty tejto jari: Tento strih vám okamžite zoštíhli postavu
Móda
Najžiadanejšie šaty tejto jari: Tento strih vám okamžite zoštíhli postavu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vojna medzi Huliakom a
Domáce
Vojna medzi Huliakom a šéfom SFZ Kováčikom sa vyostruje: Krik na tlačovke, nehrajme sa tu na piškvórky!
Dopravný podnik zverejnil DRASTICKÉ
Zahraničné
Dopravný podnik zverejnil DRASTICKÉ video: Pozerajte sa, kam kráčate, takto zrážali električky chodcov!
Päť mŕtvych po útoku
Zahraničné
Päť mŕtvych po útoku nožom! Syn mal vraždiť pre chýbajúci súdny príkaz: Polícia zasiahla neskoro
Donald Trump
Zahraničné
Dramatický odkaz Trumpa: Irán vyvíja rakety schopné zasiahnuť USA! Teherán to označil za lži

Ďalšie zo Zoznamu