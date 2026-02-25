Zosuvy pôdy v Brazílii majú desiatky obetí! Starostka hovorí o najhoršom februári v dejinách meraní

BRAZÍLIA - Na najmenej 22 stúpol počet ľudí, ktorí prišli o život v dôsledku silných dažďov a následných zosuvov pôdy v juhovýchodnej Brazílii. Informuje o tom agentúra DPA.
Úrady v polmiliónovom meste Juiz de Fora v utorok vyhlásili núdzový stav, pozastavili výučbu na všetkých školách a spustili pátranie po najmenej 45 nezvestných osobách, informoval spravodajský portál G1. Podľa doterajších údajov v tejto oblasti prišlo o život najmenej 16 ľudí. Vyše 400 obyvateľov muselo opustiť svoje domovy.
„Je to najdaždivejší február od začiatku meraní, s úhrnom zrážok, ktorý už viac ako dvojnásobne presiahol očakávané množstvo v tomto mesiaci,“ uviedla starostka mesta Margarida Salomaová.
Šesť osôb zahynulo aj v meste Ubá. Voda sa tam vyliala z koryta rieky a zaplavila ulice v centre mesta. Hornatý región je náchylný na zosuvy pôdy a záplavy počas intenzívnych dažďov. Úrady vyhlásili trojdňový štátny smútok. Úrady nasadili na pomoc obyvateľom a pátranie po nezvestných aj ozbrojené sily vrátane vrtuľníkov a vojenskej techniky.