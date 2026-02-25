Dopravný podnik zverejnil DRASTICKÉ video: Pozerajte sa, kam kráčate, takto zrážali električky chodcov!

PRAHA - Veľmi drsné zábery sa dostali na verejnosť po tom, ako sa dopravný podnik v Prahe rozhodol prevenčne zakročiť voči vzniku ďalších potenciálnych nehôd. Ľudia v českom hlavnom meste totiž vo viacerých prípadoch nevenovali pozornosť tomu, kam kráčajú a niektorí, žiaľ, skončili aj pod kolesami električiek. V rámci výstrahy boli niektoré menej vážne, no stále drsne vyzerajúce nehody zverejnené na sociálnej sieti formou videa.
Nehody zverejnil Dopravný podnik hlavného mesta Prahy v spolupráci s kampaňou Neskákej mi pod kola na sociálnej sieti. "Nehôd je menej," začal optimisticky dopravný podnik, ktorý v spolupráci so spomínanou kampaňou otvoril drsný videokompilát nehôd, kde boli na čelnej kamere zachytené zrážky električiek s chodcami v lokalitách: I. P. Pavlova, Invalidovna, stanica Holešovice, Hradčanská a ďalších.
Chodci pri podobných nehodách draho zaplatili aj vlastným životom
"Prinášame dobrú správu. Vlani v Prahe ubudlo nehôd chodcov s električkami a aj nehôd s autobusmi. Aj tak v roku 2025 zaplatili dvaja chodci za svoju nepozornosť tú najvyššiu cenu," povzdychol si podnik v statuse.
V rámci prevencie u verejnosti preto zverejnili kompilát šiestich zrážok, pričom päť z nich je z minulého roka a jedna z roku 2024. "Buďte opatrní a dávajte prosím pozor," zareagoval podnik.
Nepozornosť, slúchadlá a ľahké zranenia
A čo su dôvody? Nuž aj tie podnik v popisovaní príčin zapísal. Zväčša ide o nepozornosti pri pozeraní sa do mobilu pri prechádzaní cez cestu. V početných prípadoch rozhodovalo aj to, že nevnímajú okolie, keďže mali v ušiach slúchadlá s aktívnym potlačením hluku, či kombinácia týchto dvoch faktorov. Chodci v Prahe však často prechádzajú cez cestu aj na červenú a s telefónom v ruke.
Jedno z citlivejších videí však ukazuje aj mladú matku s kočiarom a dvoma deťmi, ktorú električka zrazila. "Na červenú nekompromisne vbehla s kočiarikom priamo pred električku len preto, že chcela dobehnúť električku odbavujúcu cestujúcich v protismere. Vďaka veľkému šťastiu a včasnej profesionálnej reakcii vodiča električky mali všetci traja len ľahké zranenia," popísal podnik.