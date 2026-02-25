Havária stíhačky F-16 skončila tragicky: Pilot nehodu neprežil! Príčiny pádu lietadla už vyšetrujú úrady

(Zdroj: Getty Images)
ANKARA - V západnej časti Turecka sa v noci na stredu zrútila stíhačka F-16, pričom pilot prišiel o život, informovalo turecké ministerstvo obrany. Informuje o tom agentúra DPA.
Stroj vzlietol zo základne v provincii Balikesir na západe krajiny a kontakt s pilotom sa prerušil v stredu okolo 1.00 ráno (v utorok 23.00 h SEČ), uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení na platforme X. Príčinu havárie podľa ministerstva vyšetrujú.
Stíhačka sa zrútila v blízkosti diaľnice v centrálnej časti okresu Karesi v Balikesire, uviedla turecká tlačová agentúra Anadolu. Diaľnica spájajúca mestá Izmir a Istanbul je dočasne uzavretá, dodala agentúra, ktorá zverejnila zábery záchranných zložiek odstraňujúcich trosky z miesta nehody.