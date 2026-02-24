PIKANTNÉ tajomstvá z oblakov: Letuška opísala, ako posádka ZNEUŽÍVA autopilota! Robia TO pravidelne a s pilotmi

NEW YORK - Zatiaľ čo cestujúci počas letu sledujú filmy alebo si objednávajú občerstvenie, za dverami kokpitu sa podľa niektorých výpovedí môže odohrávať aj menej formálna stránka leteckého života. Tému otvorila skúsená letuška, ktorá tvrdí, že intímne vzťahy medzi členmi posádky nie sú žiadnou raritou.
Debatu rozvírila letuška Cierra Misttová, ktorá na sociálnej sieti priznala, že takzvaný „Mile High Club“ nie je výlučne doménou pasažierov. Podľa jej slov sa občas do podobných situácií zapoja aj členovia palubného personálu – a to dokonca počas samotného letu.
Vysvetľuje, že v kokpite musia byť neustále minimálne dvaja ľudia. Ak jeden z pilotov potrebuje odísť, napríklad na toaletu alebo sa najesť, jeho miesto dočasne zaujme letuška. Práve v takýchto momentoch má podľa nej dochádzať k situáciám, o ktorých cestujúci nemajú ani tušenie. Ako informuje New York Post, lietadlo je pritom nastavené na autopilota.
Robia TO aj členovia posádky
Misttová zároveň tvrdí, že ak sa už členovia posádky rozhodnú prekročiť profesionálne hranice, riadia sa vlastnými „pravidlami“. Zdôrazňuje potrebu dôvery medzi kolegami a výber pokojnej trasy bez komplikácií. Podľa jej slov ide o dôkladne premyslené rozhodnutia, nie spontánne skraty.
Nie všetci zamestnanci leteckých spoločností však takýto prístup tolerujú. Niektoré letušky, medzi nimi aj Suzanne Bucknamová, označujú podobné správanie za neprofesionálne a nevhodné, najmä ak by sa odohrávalo v priestoroch dostupných cestujúcim. Reakcie verejnosti na sociálnych sieťach boli zmiešané. Objavili sa ironické poznámky aj pobavené komentáre, no aj hlasy, ktoré upozorňujú na otázku profesionality a bezpečnosti. Diskusia tak otvorila tému, o ktorej sa v letectve príliš verejne nehovorí, no zjavne vyvoláva silné reakcie.