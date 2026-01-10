Sobota10. január 2026, meniny má Daša, zajtra Malvína

Plačková okamžite zareagovala na ZLÚ recenziu od blogera: Povolala si expertku!

DONOVALY - Zuzana Strausz Plačková bleskovou rýchlosťou zareagovala na zlú recenziu od blogera. A nielen slovami, ale aj činmi. Povolala si expertku!

Zuzana Strausz Plačková si otvorila kaviareň na Donovaloch. Od otvorenia tam má plno ľudí a ako sa hovorí – 100 ľudí, 100 chutí. Ako inak, ani tentoraz sa nezaobišla bez negatívnej recenzie. Vyslúžila si ju od kávového blogera Filipa Lörinca, ktorý jej na sociálnych sieťach nič nedaroval.  

„Najlacnejšie bolo cappuccino 4,50 €, dvojité espresso stálo 5,50 € a matcha latte bez sirupu 7,90 €. A napriek tomu, že bolo matcha latte najdrahšie, bolo aj najhnusnejšie. Malo akúsi omietkovú penu, ktorá sa nie a nie rozpadnúť," vyjadril sa negatívne. Plačková na recenziu okamžite zareagovala, nielen slovami, ale aj činmi.

„Tento veľmi tajomný človek prišiel, objednal si kávy, matchu a pohoršil sa na cene. Je to na svahu, takže je jasné, že to asi bude o niečo drahšie. Ja som prišla na Donovaly s mojím bratislavským nápojovým lístkom, ten istý, čo proste mám všade, a musela som ho zmeniť, pretože tam funguje taká tá politika, že musíš mať rovnaké ceny ako aj ostatné bary, ktoré tam sú," vysvetlila.

„Nemôžeš podliezať tie ceny. Musí to byť vždy približne toľko. Tak som 100 tých nápojových lístkov, ktoré som si doniesla, vyhodila do koša a musela som dať urobiť nové. Takže asi toľko k cene. Vždy na tých svahoch, choďte aj do Tatier, choďte aj niekde inde, ceny sú vždy vyššie. Je to úplne normálne. Tak, ako sú v nákupných centrách vyššie ceny oproti bežným krčmám, tak to je vždy dané. Ja s tým nič nespravím," dodala.

No a po pár dňoch od negatívnej recenzie, si povolala do svojej kaviarne aj expertku na matchu. Celý proces zdokumentovala aj na sociálnej sieti, aby každý videl, že chce pre svojich zákazníkov len to najlepšie.

