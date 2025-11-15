ZÁSNUBY páru z Markízy: Tehotná hviezda Love Islandu a režisér sa budú brať!

PRAHA - Hoci sa v prvej polovici roka šuškalo, že si prechádzajú krízou, v septembri všetkých prekvapili krásnou novinkou - hviezda Love Islandu Yenifer Cao a režisér Samo Jaško čakajú dieťa. No a čoskoro bude aj svadba. Dvojica sa totiž zasnúbila!
Špekulácie o ROZCHODE vyvrátili radostnou správou: Televízna hviezdička a exmarkizák budú rodičia!
Televízna hviezdička Yenifer Cao, ktorú si diváci pamätajú zo šou Survivor a z romantickej vily Love Island, prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Hoci ešte pred pár mesiacmi sa špekulovalo o kríze v jej vzťahu s kreatívnym producentom Love Islandu Samom Jaškom, všetko je inak.
V septembri dvojica oznámila, že čakajú prvé dieťatko. No a najnovšie majú ďalšiu krásnu správu. Budúci otecko si totiž pred svojou milovanou pokľakol a požiadal ju o ruku. „Povedala som áno navždy. Hádam, že život si píše svoje príbehy sám. A ďakujem za to. Pamätám si, že boli dni, kedy som si myslela, že láska nie je pre mňa. A že už to nedokážem,“ rozpísala sa k fotkám zo zásnub Yenifer.
„Nikdy by mi nenapadlo, že tvoja nevinná otázka na ktorú si sa ma opýtal pred rokom "Dokážeš sa znovu zamilovať?" bude mať hlbší význam. Vtedy som povedala áno, pretože som túžila po tom, aby to bola pravda. Ale v sne by mi nenapadlo že sa ma v tom "pajzle" pýtať, pretože si už mal pre nás plán. Ten bol jednoduchý... byť spolu. Ale prevedenie jednoduché nebolo. To všetci vieme. Nejaké prekážky tam boli, ale tak to má byť, a tak to mám rada. Že to dopadne skrátka TAKTO,“ pokračovala čerstvá snúbenica.
„Som každý deň neskutočne vďačná za všetko, čo mám. Je to rok odo dňa, kedy sme si povedali, že by sme spolu chceli byť. Je to rok a 5 mesiacov, kedy sme sa spoznali a ty si mi sľúbil, že na vile nájdem lásku. Ja som mala vždy zvláštne puto a tušenie, že to stretnutie nie je len tak. Nikto ale netušil, že si ťa naozaj zoberiem. Raz spolu budeme aj starí, pozerať na naše deti a vnúčatá,“ dodala a pochválila sa krásnym prsteňom od Tiffany & Co. Gratulujeme!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%