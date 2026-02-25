Ľudia okolo Zoroslava Kollára majú toho dosť: Petícia pri taxislužbách, práca na čierno a daňové úniky!

BRATISLAVA - Strana Právo na pravdu okolo podnikateľa Zoroslav Kollára spúšťa celoslovenskú petíciu zameranú na sprísnenie pravidiel v taxislužbách. Podľa jej predstaviteľov má byť reakciou na narastajúce obavy o bezpečnosť žien a na údajné daňové úniky pri zamestnávaní cudzincov.
Petíciu strana Právo na pravdu s názvom "Za bezpečnejšiu taxi dopravu a rovnaké pravidlá pre všetkých" spúšťa na portáli peticie.com.
Iniciatívu vedie Zuzana Krajčovičová, kandidátka na predsedníčku Bratislavský samosprávny kraj. Strana zároveň informovala, že s problémom sa obrátila aj na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Magistrát hlavného mesta Bratislavy.
Petícia za „bezpečnejšiu taxi dopravu“
„Vyzývam všetky ženy, ktoré majú rovnako ako ja negatívne skúsenosti s cudzincami, taxikármi, aby podpísali túto petíciu, ktorou presadzujeme ochranu žien. Petíciu rozbiehame po celom Slovensku spoločne s ďalšími ženami, ako aj so slovenskými vodičmi taxi, za bezpečnejšiu taxi dopravu. Cieľom iniciatívy je prinavrátiť bezpečnosť ženám v taxi, postihovať a trestať čiernu prácu cudzincov a daňové úniky, ako aj zlepšiť zákony. Posilniť bezpečnosť cestujúcich a nastaviť rovnaké podmienky pre všetkých vodičov bez ohľadu na to, či jazdia pre klasické taxislužby alebo digitálne platformy,“ uviedla Zuzana Krajčovičová v tlačovej správe strany.
Podľa strany je realitou „zamestnávanie načierno“ cudzincov v taxislužbách, obchádzanie pravidiel a výpadky na daniach. Petícia preto žiada legislatívne zmeny od rezortov dopravy a vnútra, ako aj od poslancov Národná rada Slovenskej republiky.
Kľúčové požiadavky strany
Medzi hlavné body iniciatívy patrí:
-
zrušenie výnimiek pri získavaní preukazov vodiča taxislužby a sprísnenie kontrol,
-
rovnaká právna a finančná zodpovednosť digitálnych platforiem ako klasických taxislužieb,
-
povinná znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej komunikáciu v krízových situáciách,
-
povinné kamerové záznamy z psychologických vyšetrení a preskúšanie vodičov so zahraničným oprávnením zo slovenských dopravných predpisov v slovenčine,
-
regulácia licencií na regionálnej úrovni a limity na počet vozidiel na jednu koncesiu.
Strana argumentuje aj bezpečnostným rizikom. „Daňové úniky a čierna práca – to je realita ‚zamestnávania načierno‘ cudzincov na Slovensku. Bezpečnosť pri taxikároch, ktorých kultúrne zvyky a vierovyznanie umožňujú ‚urobiť so ženou čokoľvek‘, sú vážnym bezpečnostným rizikom. A takých tu máme čoraz viac. Vyzývame všetkých, ktorým záleží na tom, aby sa ich dcéry, manželky či oni sami vracali domov taxíkom bez strachu, aby sa zapojili a svojím podpisom podporili túto zmenu. Chceme férové pravidlá a najmä našich slovenských vodičov, nie cudzincov, ktorí nás ohrozujú,“ uzatvára Krajčovičová.