Špekulácie o ROZCHODE vyvrátili radostnou správou: Televízna hviezdička a exmarkizák budú rodičia!

BRATISLAVA - Rozrastie sa im rodinka! Aj keď sa v posledných mesiacoch šepkalo, že si prechádzajú krízou, všetkých prekvapili radostnou novinkou.
Televízna hviezdička Yenifer Cao, ktorú si diváci pamätajú zo šou Survivor a z romantickej vily Love Island, prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Na sociálnych sieťach sa podelila o krásnu novinku – so svojím partnerom, bývalým kreatívnym producentom Love Islandu Samom Jaškom, čakajú prvé bábätko. Síce sa už niekoľko mesiacov hovorilo o kríze v ich vzťahu, no opak je pravdou.
„Sme nesmierne šťastní! Máme nový život a nové priority,“ napísala Yenifer k fotografii, kde s úsmevom odhaľuje tehotenský test. „Už to nejaký čas tajíme. Aj teraz sa mi ešte trasú ruky, pretože všetci viete, ako veľmi som si to priala," priznala Yeni. Teraz sa teší, že bude môcť so svojimi fanúšikmi zdieľať cestu materstvom a netají, že s radosťou privíta aj rady od skúsenejších mamičiek.
Jej príbeh lásky so Samom Jaškom je ako z filmu. Po skončení Love Islandu, ešte chvíľu tvorila pár s Pavlom, no neskôr sa ich cesty rozišli. Potom sa však ukázalo, že svojho pána Božského na ostrove predsalen našla. Tento rok vo februári dvojica priznala svoj vzťah.
„Milujem ťa. Viem, že zmeny v mojom živote po Love Islande nie sú malé. Ale aj napriek tomu by som chcela vyjadriť vďaku všetkým, ktorí túto správu prijali pozitívne, napísali gratulácie a vyjadrili, ako sú za mňa šťastní. Nesmierne si toho vážim a tentokrát cítim, že všetko konečne zapadá do seba,“ napísala vtedy. Gratulujeme!