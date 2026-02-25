Priznal farby: Kolárovský BEZ SERVÍTKY o tom, ako ľahko sa dá spadnúť na dno!

BRATISLAVA - Matúš Kolárovský má za sebou strastiplnú cestu! Na jej konci sa mu však podarilo vstať a kráčať ďalej bez nástrah, ktoré mu takmer zlomili krk.
Nemal to ľahké a musel to priznať! Matúš Kolárovský, známy pod umeleckým menom Yael, zaplatil privysokú daň za popularitu, ktorá ho bleskurýchlo vyniesla do výšin. Ruka v ruke so slávou totiž rástol záujem žien, peniaze, nočný život... A opäť ruka v ruke s tým drogová závislosť, toxické vzťahy, depresie... Závislosť na alkohole, drogách a liekoch ho dohnala až do rúk lekárov a na psychiatrické liečenie. Našťastie sa mu podarilo znova vstať a dnes už dokáže o tom aj otvorene hovoriť. „Ako ľahko sa dá spadnúť na dno? Tak ľahko, že človek si to všimne až keď je na dne,“ priznáva úprimne.
„Som dva roky abstinujúci závislák... Hej, na liečení si človek občas aj poplače,“ hovorí o tom, že nerád spomína na obdobie a stav, v ktorom sa vtedy ocitol. Odhodlanie ísť na liečenie sa však nerodí ľahko. Avšak to, že Matúš poprosil o pomoc, bola jeho posledná záchrana... O bolestivej fáze svojho života sa Kolárovský rozrozprával aj v relácii Bez servítky a jeho otvorenosť veľmi ocenili jeho spolusúťažiaci. Vypočujte si časť spovede vo videu, nuž a ďalšie úprimné slová i to, čo dobré sa mu podarí navariť pre svojich hostí, sledujte v relácii Bez servítky v stredu o 17.50 na JOJ-ke.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%