Ex zať Marušky (†71) z Byl jednou jeden král, ktorý viedol SEKTU: Svadba s 18-ročnou ženou!

PRAHA - Jan Dvorský (60), známy aj ako Parsifal Imanuel, opäť vzbudil pozornosť verejnosti. Na sociálnej sieti oznámil plánovanú svadbu s len 18-ročnou Rómkou, ktorú označuje za osudovú lásku. Emotívny príbeh plný silných vyznaní však vyvolal pochybnosti.

Jan Dvorský, známy aj pod menom Parsifal Imanuel, bývalý vodca náboženskej sekty a niekdajší zať herečky Mileny Dvorskej (†71), opäť rozvíril vody sociálnych sietí. Na Facebooku oznámil, že sa plánuje oženiť – a to s len 18-ročným dievčaťom. Ešte minulý rok verejne vyznával lásku svojej vtedajšej partnerke Káti, no dnes je všetko inak. Dvorský tvrdí, že stretol osudovú ženu, ktorú mu vraj „zoslalo nebo“.

„Konečne sa žením! Má osemnásť rokov a je o štyridsaťtri rokov mladšia než ja. Berieme sa z lásky. Adriana je Rómka z Děčína a je krásna a múdra,“ napísal na sociálnej sieti. Svoju náklonnosť k rómskej komunite neskrýva – na paži má dokonca vytetovanú rómsku vlajku. Aj opis prvého stretnutia s Adrianou poňal veľmi emotívne. Podľa jeho slov ju spoznal náhodou počas cesty autom.

„Cestou som nabral úplne premočenú a premrznutú stopárku, ktorá išla vo februári v roztrhaných kraťasoch a takej mini bundičke… Stratila mobil, peniaze jej ukradli u kamarátky na ubytovni a posledný autobus jej ušiel. Osud mi ju zoslal z neba.“ Dvorský pokračoval detailným opisom momentu, ktorý naňho hlboko zapôsobil. „Mala taký pôvabný úsmev a nevinné oči, že som sa skoro rozplakal. Voňala ako zmoknutý pes a o chvíľu na horúcom prednom sedadle spokojne zaspala. Bol som nesmierne hrdý na to, že mi natoľko dôveruje.“ Príbeh mladej Adriany podľa jeho slov nie je jednoduchý.

Tvrdí, že si v detstve prešla traumatickou skúsenosťou. „Nemôže mať deti… O to viac si vážim, že sa ma ako chlapa a gadža nebojí. Už sme spolu zostali. Miluje ma hlboko a bezpodmienečne. Ja ju tiež.“ Vo vyznaní pokračoval aj opisom ich vzťahu a jej osobnosti. „Nesnaží sa ma meniť, neťahá zo mňa rozumy, berie ma presne takého, aký som. Som šťastný, že je práve Rómka. Nielenže je tmavá a prekrásna tak, ako to mám rád, ale jej magická povaha… ktorá sa vie bezslovným šiestym zmyslom napojiť na vyššie svetlé svety… nepotrebuje nič okrem lásky.“

Svadba sa mala konať v sobotu dopoludnia na radnici v Liberci. K obradu však napokon nedošlo. Mnohí jeho sledovatelia boli skeptickí už od začiatku a celý príbeh považovali skôr za literárnu fikciu než realitu. Dvorský sa totiž dlhodobo prezentuje ako autor a rozprávač silných príbehov. Kontroverzná postava Jana Dvorského nie je verejnosti neznáma.

Koncom 80. rokov sa počas štúdia na FAMU zoznámil s Luciou Dvorskou, dcérou herečky Mileny Dvorskej. Ich vzťah viedol k hlbokému rozkolu v rodine a neskôr aj k vzniku sekty Imanuelitov, v ktorej Dvorský vystupoval ako Parsifal Imanuel. Lucia s ním odišla do zahraničia, kde prijala meno Labutia panna a porodila mu osem detí. Ani tento vzťah však nevydržal. Dvorský sektu aj rodinu opustil a vrátil sa k civilnému menu.

