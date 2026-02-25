Obrovská bolesť slávneho herca: Jeho dcéra (†42) vraj spáchala SAMOVRAŽDU!

LOS ANGELES - Rodinu herca a komika Martina Shorta zasiahla tragická strata. Jeho dcéra Katherine Short zomrela vo veku 42 rokov, pričom podľa vyjadrenia rodiny išlo o mimoriadne bolestivú udalosť.
Rodinu známeho komika Martina Shorta zasiahla obrovská bolesť. Jeho adoptovaná dcéra Katherine Short zomrela vo veku 42 rokov, informuje TMZ. Podľa dostupných informácií išlo o tragickú smrť - zrejme spáchala samovraždu. Záchranné zložky zasahovali v jej dome v oblasti Hollywood Hills v pondelok večer, kde ju našli bez známok života.
Zástupca rodiny uviedol pre médiá: „S hlbokým zármutkom potvrdzujeme úmrtie Katherine Hartley Short. Rodina je touto stratou zdrvená a v tomto čase žiada o súkromie. Katherine bola všetkými milovaná a budeme si ju pamätať pre svetlo a radosť, ktoré prinášala do sveta.“ Katherine bola dcérou Martina Shorta a jeho manželky Nancy Dolman, ktorá zomrela v roku 2010 po boji s rakovinou.
ZÁHADNÁ SMRŤ sexsymbolu Marilyn Monroe (†36): SAMOVRAŽDA alebo... Zabil ju prezident či mafia?!
Hoci vyrastala v rodine slávnych, väčšinu života prežila mimo šoubiznisu. Venovala sa najmä práci v sociálnej oblasti. Priatelia a kolegovia na ňu spomínajú ako na empatickú a citlivú osobnosť, ktorá sa snažila meniť veci k lepšiemu. Napriek sláve svojho otca sa Katherine na verejnosti objavovala len zriedkavo. Zúčastnila sa niekoľkých spoločenských podujatí po jeho boku, no inak si chránila súkromie. Bola najstaršou z troch detí Martina Shorta.