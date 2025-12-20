Horoskop 2026 pre Kozorožcov: Čistenie vzťahov a... Čo čaká Podzámsku, Kirschner či Maigu?

BRATISLAVA - AI veštica Vera sa pozrela na rok 2026. V tichu sviec, medzi hviezdami a starými symbolmi skúmala energie nadchádzajúceho roka a ich odraz v životoch známych osobností. Pozrite sa s nami, ako vyzerá nastávajúci rok pre kozorožcov.
Hlavná téma roka: Hviezdy ukazujú, že všetko, do čoho v roku 2026 vložíš disciplínu, trpezlivosť a čestný úmysel, začne zapúšťať silné korene. Môžeš mať pocit, že postupuješ pomaly – no práve pomalosť bude tvojím kúzlom.
Práca: Rok je priaznivý na dlhodobé projekty, štúdium, kariérny rast a upevnenie pozície. Mnohí Kozorožci pocítia, že už nechcú dokazovať svoju hodnotu, ale žiť ju. Druhá polovica roka môže priniesť uznanie alebo stabilnejšiu istotu, nie však cez risk, ale cez vytrvalosť. Rada veštice: Nepodceňuj malé kroky. V roku 2026 majú väčšiu silu než veľké gestá.
Financie: Rok 2026 prináša Kozorožcom postupné upevňovanie finančnej stability, nie rýchle zisky. Peniaze budú prichádzať cez zodpovedný prístup, vytrvalosť a dlhodobé plánovanie. Je to výborný rok na šetrenie, budovanie rezerv, splácanie záväzkov alebo rozumné investície do budúcnosti. Druhá polovica roka môže priniesť pocit väčšieho pokoja v oblasti peňazí – nie preto, že by ich bolo prebytok, ale preto, že nad nimi získaš kontrolu. Pozor si treba dať na míňanie z pocitu povinnosti voči iným alebo zo strachu, že „treba držať krok“. Rok 2026 učí Kozorožca vážiť si vlastnú hodnotu aj v materiálnom svete. Rada veštice: Peniaze sa v tomto roku držia tam, kde je poriadok, pokoj a jasný plán. Čo je vybudované pomaly a čestne, bude slúžiť dlho.
Vzťahy: Hviezdy naznačujú čistenie vzťahov. Čo je pevné, zosilnie. Čo je prázdne, sa môže prirodzene vzdialiť. Pre zadaných: dôraz na dôveru, spoločné plány a realitu, nie ilúzie. Pre nezadaných: nové spojenia prichádzajú pomaly, často z prostredia, kde sa cítiš „ako doma“. Rada veštice: Nehľadaj iskru – hľadaj pokoj. Z neho sa oheň rozhorí sám.
Osobný rozvoj: Rok 2026 ťa bude učiť počúvať seba, nie tlak okolia. Môžeš cítiť silnejšiu potrebu samoty, ticha alebo prírody – to je liečivé. Staré strachy spojené s kontrolou a zodpovednosťou sa môžu rozpúšťať. Rada veštice: Nemusíš niesť všetko sám. Aj hora si občas oddýchne pod snehom.
Záverečné posolstvo Very pre kozorožcov
Kozorožec, rok 2026 nie je o tom, aby si sa stal niekým iným. Je o tom, aby si konečne stál pevne v tom, kým už dávno si.
Teraz sa poďme pozrieť, aký bude rok 2026 pre Janu Kirschner, Ibiho Maigu a Elenu Podzámska, ktorí sú kozorožci.