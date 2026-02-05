Slovenskí psičkári v pozore: Krajinou sa šíri agresívny vírus, veterinári hovoria o horore!

BRATISLAVA - Majitelia psov na celom Slovensku prežívajú krušné chvíle. Veterinárne kliniky naprieč krajinou hlásia rapídny nárast prípadov takzvaného kotercového kašľa. Toto vysoko nákazlivé ochorenie sa šíri ako lesný požiar a odborníci varujú, že vírus sa správa agresívnejšie ako v minulosti.
Situácia je vážna najmä v mestských aglomeráciách. Veterinárna ambulancia Záturčie v Martine upozorňuje, že denne ošetrujú niekoľko pacientov, ktorí sa nakazili v miestnych výbehoch. Podľa ich slov už nejde o bežné ochorenie. „Vírus je už pekne zmutovaný, priebeh nie je taký ľahký, ako býval pred pár rokmi a odskákali si ho aj naše psy cez Vianoce napriek vakcinácii a bol to teda pekný horor,“ varujú odborníci z Martina.
Hoci názov „kotercový kašeľ“ evokuje psie útulky, nákaza sa dnes týka každého psa, ktorý príde do kontaktu s inými zvieratami. Podľa Veterinárnej kliniky Amigo v Šali sa ochorenie bleskovo šíri v parkoch, na výcvikoch, v hoteloch pre psov či na výstavách. Ideálnym prostredím pre šírenie je súčasné chladné, vlhké a premenlivé počasie, ktoré respiračným infekciám mimoriadne praje.
Majitelia by mali zbystriť pozornosť, ak ich pes začne vykazovať tieto príznaky:
- Suchý, dráždivý kašeľ (často znie ako dávenie alebo „trúbenie“).
- Výtok z nosa a očí.
- Apatia a únava.
- Vykašliavanie hlienov.
Inkubačná doba je pomerne dlhá, čo znamená, že váš pes môže prenášať nákazu ešte predtým, než sa u neho prejavia prvé symptómy. Vakcinácia je základným pilierom prevencie, no nie je stopercentným štítom.
Odborníci z A.D.A Training school vysvetľujú, že očkovaný pes sa síce môže nakaziť, pretože vakcína nepokrýva všetky kmene vírusov a baktérií, no priebeh býva u takýchto psov podstatne miernejší a kratší. U šteniat, starších psov alebo zvierat s oslabenou imunitou však môže nákaza prerásť až do nebezpečného zápalu pľúc.
Veterinári preto radia: Ak váš pes kašle, nechajte ho v domácej izolácii aspoň dva týždne a vyhnite sa verejným výbehom. Pri podozrení na ochorenie je nevyhnutné okamžite kontaktovať veterinára, aby sa predišlo vážnym komplikáciám.