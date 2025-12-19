Mrazivá DIAGNÓZA partnera Lucie Bílej: Stačilo, aby dvihol tašku a... Mohlo byť po ňom!

PRAHA - Speváčka Lucie Bílá sa koncom novembra podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram, že prežíva náročné obdobie. Jej partner Radek totiž musel podstúpiť vážnu operáciu mozgu. Aký zdravotný problém ho trápil, však vtedy neprezradila. Odhalila to až teraz... Stačilo, aby dvihol tašku a mohlo byť po ňom!
Lucie Bílá koncom novembra zverejnila niekoľko fotiek svojho partnera Radka z nemocničného lôžka a odhalila, že musel podstúpiť mimoriadne vážnu operáciu mozgu. „Šťastie je také krehké. Oslávili sme desiate výročie a namiesto radosti sa náš svet otriasol v základoch. Môj partner musel nečakane podstúpiť operáciu mozgu - išlo o nález, na ktorý sme prišli náhodou a ktorý si vyžadoval rýchly zásah,“ vysvetlila vtedy.
Aké zdravotné problémy jej partnera trápili, však vtedy neprezradila. Partneri tak urobili až teraz pre reláciu Showtime televízie Prima. „Bola to takzvaná aneuryzma alebo výduť, ktorá keby praskla, tak je prú*er. Vlastne ani nebolí. Vlastne o tom ani nevieš. Prišlo sa na to náhodou, takže ja ďakujem všetkým, hlavne pánom doktorom, ktorí na to prišli,“ prezradil svoju diagnózu Radek s tým, že pri ňom zrejme stáli všetci svätí.
A Lucie priznala, že ju obdobie stresu a strachu o svojho milovaného extrémne vyčerpalo. „To bude dlho trvať, než toto vstrebem, pretože to ma vyčerpalo, ja som mala pocit, že mám 150. Bolo to ťažké, pretože rok som nahrávala album, a keď som ho mala propagovať, mala som hlavu inde,“ priznala Bílá s tým, že Radek mal obrovské šťastie. „Chválabohu... Stačilo, keby len dvihol tašku a bol by preč. Hrozné. Ale je to preč,“ dodala. Prajeme veľa zdravia!