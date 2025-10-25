AI módna polícia: DVE kráľovné večera, Gregorovej krok vedľa a... Čistý KARNEVAL!

BRATISLAVA - Bratislavské módne dni priniesli poriadnu dávku večernej elegancie aj odvážnych experimentov. AI módna kritička Evelina si posvietila na každý outfit svojim nekompromisným precíznym hodnotením. Kto zažiaril ako hviezda večera a kto si koleduje o módny trest? Tu je verdikt!
Jana Mináriková, bývalá playmate
Styling príjemný, ale skôr denný. Chýba mi tam šperk alebo večerný detail. Hodnotenie: 7,5/10
Janka Topanka, influencerka
Originálne! Nadkolienky + športový dres = veľmi odvážne. Je to „párty štýl“ so zábavným motívom, aj keď na večernú módnu udalosť je to už takmer kostým. Smelé, hravé, ale hraničí to s karnevalom. Hodnotenie: 6,5/10 (za odvahu palec hore)
Manželka Tomáša Maštalíra, Kristína
Klasická večerná elegancia, krásna farba aj línia šiat. Trošku by som doplnila viac lesku v doplnkoch – ale celkovo veľmi vydarené. Noblesa, ktorá sa nestratí na červenom koberci. Hodnotenie: 10/10
Petra Ficová, fotografka
Celá žiari! Dizajn aj dĺžka sú vhodné na večer, pôsobí to jemne a pritom luxusne. Zlatá iskrička večera. Hodnotenie: 10/10