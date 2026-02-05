Búrka Leonardo so sebou priniesla rozsiahle škody: Portugalsko hlási jednu obeť, dievča je nezvestné

MADRID - Jeden muž prišiel o život v dôsledku záplav v Portugalsku. Stále je nezvestné jedno dievča, ktoré strhla rozvodnená rieka v Španielsku po tom, ako Pyrenejský polostrov zasiahla búrka Leonardo, ktorú vo štvrtok sprevádzali prudké dažde a silný vietor. Informuje o tom správa agentúry AP.
V juhošpanielskom regióne Andalúzia odišlo zo svojich domov takmer 4000 ľudí v dôsledku pretrvávajúcej búrky a desiatky ciest boli uzavreté pre záplavy a zosuvy pôdy. Španielsky meteorologický úrad síce zrušil najvyšší stupeň varovania na juhu krajiny, dodal však, že cez víkend v oblasti očakáva ďalší búrkový systém.
Leonardo je najnovšou v sérii búrok, ktoré v posledných týždňoch zasiahli Pyrenejský polostrov. V stredu večer prišiel v južnom Portugalsku o život jeden muž po tom, čo jeho auto zaplavila povodňová vlna, informovali miestne médiá.
Juhoportugalské mesto Alcácer do Sal, približne 90 kilometrov od Lisabonu, zasiahli záplavy, ktoré spôsobila stúpajúca hladina rieky Sado. Voda zaplavila centrá miest a na niektorých miestach dosahovala výšku až dva metre. Aj v najbližších dňoch meteorológovia očakávajú, že silné dažde zasiahnu niekoľko regiónov Portugalska. V provincii Malaga na juhu Španielska úrady stále pátrajú po dievčati, ktoré v stredu spadlo do rieky Turvilla, keď sa snažilo zachrániť svojho psa.