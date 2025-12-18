Cibulková na vianočnej návšteve u Pellegriniho: Prezident robil deťom animátora… A kde je manžel?

BRATISLAVA - Keď Ježiško chodí do paláca… Kým väčšina Slovákov rieši, či má už nakúpené darčeky a kto bude piecť koláče, niektorí majú pred Vianocami predsa len o čosi netradičnejší program. Dominika Cibulková (34) sa totiž vybrala na súkromnú vianočnú návštevu k prezidentovi Petrovi Pellegrinimu – a do Grasalkovičovho paláca vzala aj svoje deti Jakuba a Ninku.
Bývalá tenisová hviezda sa následne pochválila sériou fotografií, ktoré pôsobia takmer rozprávkovo. Úsmevy od ucha k uchu, uvoľnená atmosféra a predvianočná pohoda priamo v prezidentskom sídle.
„Tradícia pokračuje – naša dnešná súkromná vianočná návšteva pána prezidenta v jeho paláci bola magická aj preto, že Ježiško prišiel skôr a nechal niečo pre J&N,“ napísala Dominika a poďakovala prezidentovi za jeho čas. Otázkou ale ostáva, aká tradícia presne pokračuje a ako často sa konajú súkromné vianočné návštevy u prezidenta...
Z fotografií je zrejmé, že deti sa v Grasalkovičovom paláci cítili viac než komfortne. Malý Jakub si púšťal elektrické autíčko a prezident Pellegrini mu ochotne asistoval. Nuž, aj palác má pred Vianocami svoje čaro.
Dôvod, prečo sa Dominika objavila na takejto súkromnej návšteve, zrejme nie je úplne náhodný. Pred prezidentskými voľbami totiž patrila medzi jeho najviditeľnejších verejných podporovateľov. A zdá sa, že vzťahy nadviazané počas kampane pretrvali aj po nej.
Hoci fotky pôsobia idylicky, jeden detail predsa len bije do očí. Na žiadnom zo záberov sa neobjavil Dominikin manžel. Práve v čase, keď sa už dlhšie šepká o tom, že ich manželstvo prechádza náročným obdobím. Kým deti mali v paláci plnú pozornosť a Dominika rozdávala úsmevy, otáznik nad rodinnou harmóniou tak zostáva stále visieť vo vzduchu.