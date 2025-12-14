Dohra ROZVODU Belohorcovej a Hájka: ŠTIPĽAVÉ ODKAZY... Ďalšie šance sa nerozdávajú!

TENERIFE - V uplynulých mesiacoch bol témou číslo jeden v českých a slovenských médiách rozpad vzťahu Zuzany Belohorcovej (49) a Vlastu Hájka (51). Dôvodom mala byť nevera. A moderátorka nijak netají trpkú príchuť, ktorá jej po rozchode zostala v ústach. Svojmu ex posiela cez sociálne siete jedovaté odkazy!
Koncom septembra sa na verejnosť dostala šokujúca správa - po dlhých 18 rokoch vzťahu sa Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek rozchádzajú. Dôvodom má byť milenecký pomer, ktorý Vlasta udržiaval so zamestnankyňou ich realitnej kancelárie na Tenerife. „Dozvedela som sa to ako poseldná a bol to veľký šok, veľké sklamanie,“ priznala Zuzana v talkšou SuperChat, kde otvorene prehovorila o manželovej nevere.
Dvojicu aktuálne čaká nielen rozvod, ale aj majetkové vyrovnanie. „Verím, že sme dvaja rozumní ľudia a že sa s pokorou a úctou rozdelíme. Každý máme právo na polovicu majetku, pretože sme do manželstva prišli každý s rovnakým dielom,“ vyjadrila sa Zuzana pre Topky.sk. Vila v ktorej spoločne žili je aktuálne už v ponuke realitnej kancelárie, no zatiaľ v nej stále býva Belohorcová s deťmi.
A nedávno na sociálnej sieti Instagram zverejnila zábery na krásne výhľady z terasy, ku ktorým pridala text: „Tak vďačná za to, čo mám,“ k čomu pridala iniciály svojich detí - Salmy a Nevia. No a na to si neverný Vlasta nenechal ujsť štipľavú poznámku. „Pekne som to postavil, čo?“ napísal pod príspevok Hájek. No to netušil, čo svojimi slovami rozpúta.
Belohorcovej sa okamžite zastala jedna z fanúšičiek: „Pekne postavil, ale tiež pekne rozbil,“ reagovala na Vlastove slová. A v podobnom duchu sa nieslo aj množstvo ďalších komentárov. Nakoniec sa do konverzácie zapojila aj moderátorka osobne. „Presne tak, ale tak to malo byť. Dýcha sa mi teraz krásne, slobodne,“ napísala a na poznámku inej komentujúcej, podľa ktorej by sa dvojica mala dať opäť dokopy, odpovedala: „Žiadne ďalšie šance sa nerozdávajú.“