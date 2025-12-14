HOROR na austrálskej pláži počas židovského sviatku: Hlásia 12 mŕtvych, vrátane detí! Útok označili ako teroristický čin

SYDNEY - Austrálska polícia v nedeľu vyzvala verejnosť, aby sa ukryla do bezpečia počas streľby na pláži Bondi Beach v Sydney. Podľa miestnych médií je po streľbe dvoch ozbrojencov na mieste niekoľko ležiacich tiel. Informovala o tom agentúra AFP.
Aktualizované 12:30 Podľa austrálskych médií bolo na Bondi Beach v Sydney počas oslavy asi 2000 ľudí. Ide o najhoršiu masovú streľbu v krajine od masakru v Port Arthure v roku 1996.
Aktualizované 12:25 Počet obetí streľby na najznámejšej pláži v Austrálii stúpol na 12, píše BBC. Aktualizovaný počet obetí potvrdil premiér Nového Južného Walesu Chris Minns. Medzi obeťami majú byť aj deti, policajt a jeden z útočníkov. Polícia útok vyšetruje ako terorizmus. Premiér zdôrazňuje, že takéto masové streľby sú v Austrálii veľmi zriedkavé.
Aktualizované 12:10 Policajný komisár Mal Lanyon upozornil, že polícia našla na Campbell Parade v Bondi vozidlo. Domnievajú sa, že sa v ňom nachádza niekoľko improvizovaných výbušnín. V okolí vozidla sa pohybuje záchranná jednotka pre zneškodňovanie bômb. Podľa komisára výbušné zariadenie vo vozidle má súvisieť so zosnulým páchateľom.
Aktualizované 12:00 Policajný komisár Mal Lanyon uviedol, že nemôže potvrdiť vekové rozpätie obetí. Domnieva sa však, že medzi zranenými prevezenými do nemocnice bolo aj dieťa. Medzi zranenými sú aj dvaja policajti, ktorí sú v kritickom stave a sú na operácii.
Aktualizované 11:25 Streľba sa odohrala počas židovského náboženského sviatku chanuka. Austrálska židovská asociácia (Australian Jewish Association) na sociálnej sieti X zverejnila video streľby dvoch mužov v čiernom. Predseda asociácie vyhlásil, že streľba bola „tragédiou, ale úplne predvídateľnou“. „Albaneseho vláda bola mnohokrát varovaná, ale nepodnikla primerané kroky na ochranu židovskej komunity,“ povedal Robert Gregory agentúre AFP.
Izraelský prezident Isaac Herzog odsúdil nedeľnú streľbu v Sydney a označil ju za „krutý útok na Židov“. V Austrálii doteraz oficiálne nepotvrdili, že útok bol zameraný na židovskú komunitu. Austrálsky premiér Anthony Albanese streľbu vo vyhlásení označil za „šokujúcu a znepokojujúcu“. „Polícia a záchranári sú na mieste a pracujú na záchrane životov. Myslím na každého postihnutého,“ uviedol Albanese vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.
Aktualizované 11:15 - Po nedeľnej streľbe na pláži Bondi v Sydney zahynulo desať ľudí, uviedla polícia pre agentúru AFP. Neuviedla, či bilancia zahŕňa aj strelca. Národná televízna stanica ABC informovala, že medzi mŕtvymi je jeden zo strelcov a že ďalších 12 ľudí bolo zranených.
Streľba na Bondi Beach
Bezprostredne neboli k dispozícii žiadne údaje o prípadných obetiach. Záchranári oznámili, že po streľbe previezli osem ľudí do nemocníc. „Môžeme vám len oznámiť, že sme na mieste ošetrili viacero ľudí a v tejto fáze sme osem previezli do rôznych nemocníc v Sydney,“ povedal agentúre AFP hovorca záchrannej služby Nového Južného Walesu.
„Polícia reaguje na vyvíjajúci sa incident na pláži Bondi Beach a nalieha na verejnosť, aby sa oblasti VYHLA. Každý, kto sa nachádza na mieste činu, by sa mal ukryť,“ uviedla polícia Nového Južného Walesu vo vyhlásení na sociálnych sieťach. Dve osoby boli zadržané, uviedla polícia a varovala, že operácia „pokračuje“. Ľudia by sa mali vyhýbať tejto oblasti, poslúchať policajné pokyny a neprekračovať policajné hranice.
Denník Sydney Morning Herald uviedol, že jeden podozrivý strelec bol postrelený políciou, zatiaľ čo ďalší bol zadržaný. Pláž Bondi vo východnom Sydney je najznámejšou plážou Austrálie, ktorá najmä cez víkendy priťahuje obrovské množstvo surferov, plavcov a turistov.