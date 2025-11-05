Rozvod Belohorcovej a Hájka naberá na obrátkach: VOJNA o milióny sa začína... Chcem, čo mi PATRÍ!

TENERIFE - Chystá sa rozvod storočia! Moderátorka Zuzana Belohorcová a jej dlhoročný partner Vlasta Hájek čelia najbúrlivejšiemu obdobiu svojho života. Po 18 rokoch spolužitia prichádza koniec – a podľa všetkého nepôjde len o city, ale aj o poriadny balík peňazí!
Dlhé roky pôsobili ako ukážkový pár, ktorý ustál všetky prekážky. Spoločne vychovávali deti, presťahovali sa do Španielska a vyzeralo to, že ich už nič nerozdelí. No opak bol pravdou. Ako Zuzana sama priznala, jej svet sa v priebehu pár mesiacov obrátil naruby. „Dozvedela som sa to ako posledná a bol to veľký šok, veľké sklamanie,“ priznala Zuzana v talkšou SuperChat, kde otvorene prehovorila o manželovej nevere s realitnou maklérkou.
Ďalší škandál Vlastu Hájka! Bývalá spolupracovníčka prehovorila: Dlží mi peniaze!
Tá ešte donedávna pracovala priamo v ich spoločnej kancelárii. „Bolo by skvelé, keby muž prišiel, povedal prepáč, po päťdesiatke som sa zbláznil. Ale to sa nestalo,“ povedala otvorene Belohorcová. Žena, ktorá jej odviedla manžela a otca dvoch detí mala svoj charakter ukázať už dávnejšie. „Šplhala sa po mojom chrbte roky a robí to aj teraz,“ šplechla do éteru bývala učiteľka lásky. A dodala, že hoci sa snaží zachovať si nadhľad, začiatky boli veľmi ťažké: „Človek sa dozvie krutú pravdu, veľmi to bolelo.“
Po mesiacoch ticha sa Zuzana rozhodla postaviť na vlastné nohy – a rozvod sa mení na vojnu o majetok. Dvojica totiž vlastní luxusný dom na Tenerife, ktorý je momentálne na predaj za 5,5 milióna eur. A ako Belohorcová pre Topky.sk hovorí, spravodlivosť musí byť: „Verím, že sme dvaja rozumní ľudia a že sa s pokorou a úctou rozdelíme. Každý máme právo na polovicu majetku, pretože sme do manželstva prišli každý s rovnakým dielom." Plavovláska je v tomto prípade rozhodnutá zabojovať. „Vezmem si to, čo mi patrí!“
Napriek rozchodu, slzám a mediálnemu tlaku sa moderátorka nevzdáva. „Život ide ďalej. Verím, že ešte stretnem partnera, ktorý si ma bude vážiť a bude mať ku mne úctu,“ dodala odhodlane. Jedno je isté – rozvod Belohorcovej a Hájka bude ešte poriadne horúci. A zdá sa, že vojna o milióny sa len začína...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%