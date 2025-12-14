Nedeľa14. december 2025, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

Boris Kollár sa musí riadne buchnúť po vačku: KOĽKO minie na vianočné darčeky a... Slová o SVADBE?!

Boris Kollár, Laura Vizváryová Zobraziť galériu (22)
Boris Kollár, Laura Vizváryová (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Niektorí politici si svoje súkromie strážia, iní dvere doňho pokojne pootvoria. Boris Kollár otvorene prehovoril, ako budú vyzerať jeho Vianoce a či je nákup darčekov pre tak košatú rodinu preňho "zabijak".

Podnikateľ a politik Boris Kollár ma početnú a dosť netradičnú rodinu. Hovorí sa, že multiotecko má 17 detí so 14-timi ženami. Momentálne je vo vzťahu s Laurou Vizváryovou, s ktorou má najmladšie dieťa, syna Abnera, ktorý v júli oslávil dva roky. Najstaršia dcéra slovenského Casanovu, Saška, má pritom už 24 rokov. Je teda jasné, že Vianoce a nákup darčekov je pri tak početnej rodine doslova zabijak na peňaženku. „Ja by som mal vlastniť obchod s hračkami a keďže ho nevlastním, musím to nechať na maminy… našťastie vedia, čo treba, takže poradia alebo zabezpečia za mňa,“ priznal Kollár a odpovedal aj na otázku, či budú obdarované aj všetky matky jeho detí. Nech bola odpoveď akákoľvek - a bola jednoznačná - Vianoce budú rodinné: „Asi budeme o mňa na dome a viacerí sa tam stretneme. Budem sa snažiť tri dni prežiť v kruhu rodiny.“ Keďže je aktuálne vo vzťahu s Laurou, spontánne padla tiež otázka, či uvažoval aj o svadbe. A odpoveď znela tiež jasne…!

Kollár si svojho času doprial estetický zážitok, ktorý bol darčekom od Laury na Vianoce. Išlo o transplantáciu vlasov, ktorú si nechal urobiť v tureckom Istanbule. Hoci odolával ešte aj v deň D, nemal na výber: „Vykopala ma z postele – a okamžite tam pôjdeš!“ znel rozkaz od Laury. Napokon sa teda predsa len odhodlal a dnes je nadmieru spokojný. A čo by dal Boris Kollár pod stromček najradšej sám sebe? Rozhovoril sa nielen o svojich želaniach, ale aj o tom, ktorá kariéra – politická či podnikateľská – mu chutí viac.

A čo deti? Nechcú tie staršie odísť zo Slovenska? „Viete, to je ako keď máte papagája a otvoríte mu klietku, rád sa do nej vráti. On si vybehne, polieta a rád sa vráti späť…“ povedal a vymenoval, ktoré deti zrejme natrvalo uletia...

Boris Kollár sa musí riadne buchnúť po vačku: KOĽKO minie na vianočné darčeky a... Slová o SVADBE?! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)

Herečky Hany Gregorovej je všade veľa: Neuveríte, čím zapratala celú maskérňu!
Herečky Hany Gregorovej je všade veľa: Neuveríte, čím zapratala celú maskérňu!
Trenčín víťazne, Nitra s piatou prehrou v rade
Trenčín víťazne, Nitra s piatou prehrou v rade
Tréner FC DAC 1904 Dunajská Streda Branislav Fodrek hodnotí s Podbrezovou
Tréner FC DAC 1904 Dunajská Streda Branislav Fodrek hodnotí s Podbrezovou
Komisár pre deti Jozef
Komisár pre deti vyzýva poslancov Národnej rady na politickú kultúru i zodpovednosť
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po 19-ročnom Samuelovi z Oravy: Naposledy volal z Istanbulu
Aktualizované Poslanci za Smer sú
Poslanci za Smer sú v smútku: Zomrel ich dlhoročný kolega a priateľ!
Dobrovoľníci opäť vyčistili Ružín: Z vodnej nádrže odviezli obrovských 80 ton odpadu
Dobrovoľníci opäť vyčistili Ružín: Z vodnej nádrže odviezli obrovských 80 ton odpadu
Žena ukradla v Benátkach
DRÁMA v Benátkach: Krádež člna sa skončila FIASKOM! Páchateľka ZNIČILA Vianoce a históriu mesta
Beštiálne správanie mníšok: Mali
Beštiálne správanie mníšok: Mali sa starať o postihnuté a bezbranné deti! Namiesto toho ich mučili
Donald Trump na stretnutí
Trump vypenil pred farmármi: Ukrajine nič nedám! Posmešne sa vyjadril o Obamovi aj Bidenovi
Tragédia v nemocnici: Obyčajná
Tragédia v nemocnici: Obyčajná čiarka spôsobila katastrofu! Zomrelo dvojročné dieťa
