Boris Kollár sa musí riadne buchnúť po vačku: KOĽKO minie na vianočné darčeky a... Slová o SVADBE?!

BRATISLAVA - Niektorí politici si svoje súkromie strážia, iní dvere doňho pokojne pootvoria. Boris Kollár otvorene prehovoril, ako budú vyzerať jeho Vianoce a či je nákup darčekov pre tak košatú rodinu preňho "zabijak".
Podnikateľ a politik Boris Kollár ma početnú a dosť netradičnú rodinu. Hovorí sa, že multiotecko má 17 detí so 14-timi ženami. Momentálne je vo vzťahu s Laurou Vizváryovou, s ktorou má najmladšie dieťa, syna Abnera, ktorý v júli oslávil dva roky. Najstaršia dcéra slovenského Casanovu, Saška, má pritom už 24 rokov. Je teda jasné, že Vianoce a nákup darčekov je pri tak početnej rodine doslova zabijak na peňaženku. „Ja by som mal vlastniť obchod s hračkami a keďže ho nevlastním, musím to nechať na maminy… našťastie vedia, čo treba, takže poradia alebo zabezpečia za mňa,“ priznal Kollár a odpovedal aj na otázku, či budú obdarované aj všetky matky jeho detí. Nech bola odpoveď akákoľvek - a bola jednoznačná - Vianoce budú rodinné: „Asi budeme o mňa na dome a viacerí sa tam stretneme. Budem sa snažiť tri dni prežiť v kruhu rodiny.“ Keďže je aktuálne vo vzťahu s Laurou, spontánne padla tiež otázka, či uvažoval aj o svadbe. A odpoveď znela tiež jasne…!
Kollár si svojho času doprial estetický zážitok, ktorý bol darčekom od Laury na Vianoce. Išlo o transplantáciu vlasov, ktorú si nechal urobiť v tureckom Istanbule. Hoci odolával ešte aj v deň D, nemal na výber: „Vykopala ma z postele – a okamžite tam pôjdeš!“ znel rozkaz od Laury. Napokon sa teda predsa len odhodlal a dnes je nadmieru spokojný. A čo by dal Boris Kollár pod stromček najradšej sám sebe? Rozhovoril sa nielen o svojich želaniach, ale aj o tom, ktorá kariéra – politická či podnikateľská – mu chutí viac.
A čo deti? Nechcú tie staršie odísť zo Slovenska? „Viete, to je ako keď máte papagája a otvoríte mu klietku, rád sa do nej vráti. On si vybehne, polieta a rád sa vráti späť…“ povedal a vymenoval, ktoré deti zrejme natrvalo uletia...