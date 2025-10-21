Belohorcová o KONCI PEKLA: Spoveď o manželstve a slová o novom partnerovi

TENERIFE – Manželstvo Zuzany Belohorcovej a Vlastu Hájka je vo veľkej kríze. Rozvod je už na spadnutie, pohár trpezlivosti definitívne pretiekol.
Zuzana Belohorcová musela ísť s pravdou von a pošramotenom vzťahu s manželom Vlastom Hájkom. Kým jeho predošlé nevery sa dali ustáť, milostný vzťah s Macedónkou už nie. Tá pracuje priamo v ich realitnej kancelárii a Vlastovi pobláznila hlavu natoľko, že manželia začali rozpredávať spoločný majetok a priznávajú rozchod. „Dom stále predávame, ale samozrejme ho máme v ponuke. A firmu predávame už nejaký mesiac, teraz sme na konci. Spoločnosť je dobre zavedená. Brand Tenerife Real má na ostrove, kde žijeme, váhu a som rada, že se nášho biznisu ujímajú noví majitelia,“ potvrdila v rozhovore pre Blesk informácie o predaji.
„Hovorí sa o tom, že rok 2025 je rokom plným zmien a upratovania. A ja som upratala nielen v profesnom, ale i v tom osobnom živote. To, čo beží v médiách, asi všetci zachytili. Nie som z toho úplne nadšená, ale veľmi dobre viem, že také veci sa stávajú všetkým, nielen nám,“ vyjadrila sa Belohorcová opatrne na tému ich manželstva. Je však zrejme, že pohár trpezlivosti už pretiekol. „Život prináša rôzne životné okamihy. Sme spolu vlastne už osemnásť rokov. Vždy som stála pri svojom mužovi. Ale keď potom prídu takéto momenty a nastanú životné zmeny, myslím, že by k tomu mal človek pristupovať s pokorou. Pre pokoj rodiny, hlavne svojich detí, ktoré sú pre mňa všetkým, sa k tomu absolútne nevyjadrujem, pretože si myslím, že každý, kto nejakým spôsobom pozná môjho manžela, tak si na to celkom určite urobí svoj názor, a ja už to nebudem musieť nijak komentovať. Čas potom ukáže, čo sa vlastne stalo a ako sa to stalo,“ dodala moderátorka.
A úplne otvorene priznala aj to, že je pripravená na nový vzťah. „Všetci vedia, že som bola vždy tá, ktorá ťahala za jeden povraz, dávala to dohromady. A preto si teraz myslím, že si zaslúžim po svojom boku partnera, ktorý ma bude rešpektovať,“ zhodnotila celkom jasne.