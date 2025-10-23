Belohorcovej dcéra Salma: Prvé slová o ROZCHODE rodičov! Ako to celé vníma?

PRAHA - To, čo sa pred niekoľkými týždňami zdalo byť iba manželskou krízou, sa nakoniec pre Zuzanu Belohorcovú (49) a Vlastu Hájka (51) zmenilo na definitívny rozchod. Svedkami tejto zmeny sú aj ich dve deti – syn Nevio (11) a dcéra Salma (15), ktorá sa odhodlala vyjadriť k celej situácii a prezradiť, ako vníma rozpad manželstvo svojich rodičov.
Aj napriek tomu, že jej rodičia už nie sú spolu, s otcom sa plánuje naďalej stretávať. „Tatina mám samozrejme tiež rada, takže ich rozchod beriem tak nejako neutrálne,” dodala pre český Blesk mladá slečna. „Otca nikdy nestratila, vždy to bude jej otec, ale život ide ďalej a prináša nám rôzne situácie,” doplnila Zuzana svoju dcéru, ktorá sa momentálne snaží preraziť vo svete modelingu.
Salma, ktorá už teraz uchvacuje svojím vzhľadom, sa vyjadrila skromne, no s veľkým srdcom: „Aj otec ma podporuje.” Zuzana však okamžite doplnila: „Určite podporuje. Určite by bol hrdý a pyšný, keby ju videl na móle.”
Po rozchode so svojím manželom sa Zuzana rozhodla so svojimi deťmi odísť do Česka. Potom ich čaká krátka zastávka na Slovensku a odlet na štrnásť dní na Miami. Odtiaľ budú ich kroky smerovať späť na španielsky ostrov. „Plánujeme žiť s deťmi na Tenerife a uvidíme časom, čo nám život prinesie,” dodala s nádejou v hlase sympatická blondínka.
