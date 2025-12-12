Belohorcová v smútku: Zomrel člen rodiny... Vlasta opäť chýbal! Tvrdý odkaz manželovi

TENERIFE - Obrovský smútok zasiahol rodinu Zuzany Belohorcovej. Ich milovaný kocúr Gucci totiž naposledy vydýchol. Pri poslednej rozlúčke ale chýbal moderátorkin manžel Vlasta Hájek, čo Zuzana patrične okomentovala.
V statuse, ktorý zverejnila na sociálnych sieťach, Zuzana poukázala na to, že v najťažších chvíľach života Vlasta vždy chýbal. „Náš veľký miamsky cestovateľ a ten najväčší bojovník už našiel svoj pokoj. Už sa na nás usmieva z nebíčka. Dnes to bolo pre mňa a detičky jedno z najťažších rozhodnutí, ale šanca na uzdravenie a dôstojne dožitie bola veľmi, veľmi malá,“ napísala dojatá moderátorka, ktorá si neodpustila poznámku na adresu svojho ešte stále manžela.
„A opäť….ako vždy v takýchto ťažkých a rozhodujúcich chvíľach sme boli my traja – Salminka & Nevinko & Ja. Oporou jeden pre druhého a hlavne pre nášho Guccinka. Obklopený tými, ktorých miloval a ktorí ho milovali….spolu až do jeho posledného výdychu…. Budeš nám chýbať…. Navždy v našich srdciach… GUCCI 11.12.2025.“
Rodina si kocúra priviezla z Miami až na Tenerife, kde sa stal nenahraditeľným členom domácnosti a verným spoločníkom detí. Prežil s nimi krásnych osem rokov a jeho strata zanechala v srdciach Zuzany a jej detí hlbokú prázdnotu. „Gucci nebol normálny kocúr… z ulice Miami až na Tenerife… Prežil s nami dlhých 8 rokov… Odpočívaj v pokoji, kamoš… R.I.P 11.12.2025,“ uviedol Vlasta Hájek na svojom Instagrame a pridal aj zopár fotografií. Na poslednej rozlúčke s členom rodiny ale nebol.
