Vittek vkladá do dcéry veľké nádeje! Neprajníkom odkazuje: Toto bol ešte len začiatok!

BRATISLAVA - Podarilo sa a Robo Vittek môže byť hrdý! Jeho dcéra Thia zažiarila v hlavnej úlohe v muzikáli Rómeo a Júlia a otvorila si tak dvere do sveta úspešnej kariéry.
Robo Vittek je stále jedným z najväčších mien slovenského futbalu. Iste si pamätáte, že asi 15 rokov bol ženatý s Patríciou Vittekovou, s ktorou má dve dcéry. Sofia Zara sa narodila v roku 2005, Sinthia Lara o dva roky neskôr. Manželstvom však otriasla nevera a neskorší románik Roba s Alexandrou Orviskou. Keď Vitteka načapali médiá, ako si užíval s Orviskou v luxusnom istanbulskom hoteli, manželstvu s Paťou začal zvoniť umieráčik. Škandál bol poslednou kvapkou, aj keď Robo svoj omyl oľutoval. S Patríciou sa rozviedli po piatich rokoch súdnych procesov a dnes si každý z nich žije svoj vlastný život s novými partnermi.
Deti však zostali rovnaké a dnes sú už dospelé. O to viac rodičov tešia ich úspechy a skvelý štart do života. Pre Thiu je to rozhodne rola Júlie v muzikáli Rómeo a Júlia, ktorú jej ponúkol renomovaný režisér Ján Ďurovčík. A nemohol urobiť lepšie. Myslí si to aj Thiin otec Robo: „Aj očakávania od režiséra Ďurovčíka boli obrovské... Mal som, dá sa povedať, väčšiu trému ako ona,“ priznal s tým, že muzikál mal silnú emóciu. A my len futbalovým slovníkom dodávame, že Thia "dala gól"!
Tajný plán Vittekovej dcéry: PREČO svoj životný projekt zatajila aj pred rodičmi?!
