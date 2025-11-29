Muzikál Rómeo a Júlia vzbudil OŠIAĽ: Bravúrne výkony a aha, kto všetko prišiel podporiť Thiu Vittek

BRATISLAVA - Úžasný, fenomenálny, geniálny! Ešte viac superlatívov by zniesol obnovený muzikál Rómeo a Júlia pod režijnou taktovkou Jána Ďurovčíka. Burácajúci aplauz nadšeného publika nepustil hercov z javiska!
Na prvej premiére muzikálu Rómeo a Júlia sa medzi ostrieľanými muzikálovými hercami zaradil aj nováčik Tomáš Sitkey. Na druhej premiére zažila krst ohňom zasa Thia Vittek, pre ktorú to bola prvá rola v muzikáli. A úlohu Júlie zvládla bravúrne!
Na jej výkon boli zvedaví nielen diváci, ale najmä jej rodina. Podporiť ju prišla mama Patrícia s partnerom, otec Robo Vittek s partnerkou, sestra Sofia, starí rodičia či priatelia. Medzi nimi aj youtuber Oski Barami, herečka Karin Haydu, Iveta Tkáčová, Vladimír Weiss starší a mnohí ďalší - fotky nájdete vo FOTOGALÉRII.
Slzy dojatia a radosti ani na druhej premiére neskrýval uznávaný režisér a choreograf Ján Ďurovčík, pod rukami ktorého sa doslova rodia hviezdy. On však premiéru prežíva ináč ako diváci: „Ja vždy vzadu vo svojom kancli s cigarou…“ strácal reč. „Na posledných skúškach to pre mňa končí… ale ja som si bol 100-percentne istý, že kvalita tých ľudí je niečo nadpozemské,“ nadchýnal sa režisér. „To je Brodway prvý kast…“ skonštatoval Ďurovčík. „To predchádzajúce obsadenie, pôvodné, bolo geniálne... a povedal som si, len keď sa k priblížime k tomu obsadeniu, bude dobre...“ Po prvej skúške sa však upokojil, presvedčili ho spevácke výkony hodné tých spred rokov. A myslíme tým aj nováčikov, ktorí do partie osvedčených a naozaj skvelých účinkujúcich svojím výkonom absolútne zapadli. „Spomínam si ako prichádzali títo…“ povedal na margo zvučných mien hercov, ktorí u Ďurovčíka začínali.
Práve profesionalita, režijná precíznosť a bravúrne herecké výkony sú zárukou výnimočného umeleckého zážitku a niet sa čo čudovať, že 20 predstavení bolo predaných už skôr, ako sa konala premiéra muzikálu Rómeo a Júlia. Našťastie nás čakajú aj ďalšie tituly v divadle JanArt, s koncom roka a najkrajšími sviatkami však prichádza čas na spomalenie a oddych. „Najradšej mám kľud a svätý pokoj,“ povedal Ďurovčík na margo Vianoc.
Muzikál Rómeo a Júlia vzbudil OŠIAĽ: Bravúrne výkony a aha, kto všetko prišiel podporiť Thiu Vittek (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)