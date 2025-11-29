Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

Muzikál Rómeo a Júlia vzbudil OŠIAĽ: Bravúrne výkony a aha, kto všetko prišiel podporiť Thiu Vittek

Premiéra muzikálu Rómeo a Júlia Zobraziť galériu (32)
Premiéra muzikálu Rómeo a Júlia (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa © Zoznam/NaJa

BRATISLAVA - Úžasný, fenomenálny, geniálny! Ešte viac superlatívov by zniesol obnovený muzikál Rómeo a Júlia pod režijnou taktovkou Jána Ďurovčíka. Burácajúci aplauz nadšeného publika nepustil hercov z javiska!

Na prvej premiére muzikálu Rómeo a Júlia sa medzi ostrieľanými muzikálovými hercami zaradil aj nováčik Tomáš Sitkey. Na druhej premiére zažila krst ohňom zasa Thia Vittek, pre ktorú to bola prvá rola v muzikáli. A úlohu Júlie zvládla bravúrne!

Tajný plán Vittekovej dcéry: PREČO svoj životný projekt zatajila aj pred rodičmi?! Prečítajte si tiež

Tajný plán Vittekovej dcéry: PREČO svoj životný projekt zatajila aj pred rodičmi?!
Na jej výkon boli zvedaví nielen diváci, ale najmä jej rodina. Podporiť ju prišla mama Patrícia s partnerom, otec Robo Vittek s partnerkou, sestra Sofia, starí rodičia či priatelia. Medzi nimi aj youtuber Oski Barami, herečka Karin Haydu, Iveta Tkáčová, Vladimír Weiss starší a mnohí ďalší - fotky nájdete vo FOTOGALÉRII.

Slzy dojatia a radosti ani na druhej premiére neskrýval uznávaný režisér a choreograf Ján Ďurovčík, pod rukami ktorého sa doslova rodia hviezdy. On však premiéru prežíva ináč ako diváci: „Ja vždy vzadu vo svojom kancli s cigarou…“ strácal reč. „Na posledných skúškach to pre mňa končí… ale ja som si bol 100-percentne istý, že kvalita tých ľudí je niečo nadpozemské,“ nadchýnal sa režisér. „To je Brodway prvý kast…“ skonštatoval Ďurovčík. „To predchádzajúce obsadenie, pôvodné, bolo geniálne... a povedal som si, len keď sa k priblížime k tomu obsadeniu, bude dobre...“ Po prvej skúške sa však upokojil, presvedčili ho spevácke výkony hodné tých spred rokov. A myslíme tým aj nováčikov, ktorí do partie osvedčených a naozaj skvelých účinkujúcich svojím výkonom absolútne zapadli. „Spomínam si ako prichádzali títo…“ povedal na margo zvučných mien hercov, ktorí u Ďurovčíka začínali.


Práve profesionalita, režijná precíznosť a bravúrne herecké výkony sú zárukou výnimočného umeleckého zážitku a niet sa čo čudovať, že 20 predstavení bolo predaných už skôr, ako sa konala premiéra muzikálu Rómeo a Júlia. Našťastie nás čakajú aj ďalšie tituly v divadle JanArt, s koncom roka a najkrajšími sviatkami však prichádza čas na spomalenie a oddych. „Najradšej mám kľud a svätý pokoj,“ povedal Ďurovčík na margo Vianoc. 

Muzikál Rómeo a Júlia vzbudil OŠIAĽ: Bravúrne výkony a aha, kto všetko prišiel podporiť Thiu Vittek (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)
 

Viac o téme: Rómeo a JúliaJán Ďurovčík
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Habera sa na koncerte
Habera sa na koncerte rozohnil, Oskar Rózsa ho schladil štyrmi slovami: DRSNÝ ODKAZ legende!
Domáci prominenti
Veľkolepá premiéra: Sexi manželka
Veľkolepá premiéra: Sexi manželka slovenského boháča, herečka ako z Oscarov, Ďurianovej LUXUS!
Domáci prominenti
Vladislav Plevčík
Rómeo nie som, ale milujem: Spôsob, akým to Plevčík robí, môžeme jeho priateľke iba závidieť!
Domáci prominenti
Ján Ďurovčík
Neuveríte, KTO získal rolu v Ďurovčíkovom muzikáli Rómeo a Júlia: Kráska prešla zaťažkávacou skúškou!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jožo Ráz prezradil výšku svojho dôchodku: Padali presné sumy! Z tohto že nedokáže vyžiť?!
Jožo Ráz prezradil výšku svojho dôchodku: Padali presné sumy! Z tohto že nedokáže vyžiť?!
Prominenti
Na Menorke uvidíte tajomné talajoty, vznikli už v praveku
Na Menorke uvidíte tajomné talajoty, vznikli už v praveku
Cestovanie
Jozef Kojecký o znečistení Ružína po minulotýždňových zrážkach
Jozef Kojecký o znečistení Ružína po minulotýždňových zrážkach
Správy

Domáce správy

KONIEC obľúbeného obchodu mnohých
KONIEC obľúbeného obchodu mnohých Slovákov: Známa značka s oblečením oznámila svoj čierny piatok
Domáce
Ilustračné foto
Ďalší výskyt vtáčej chrípky potvrdený: Nakazená labuť, platia opatrenia
Domáce
Ilustračné foto
Ako sa jazdí po Slovensku? SSC varuje pred poľadovicou a kašovitým snehom
Domáce
Veľká pátracia akcia pri Bystrej: Záchranári nasadili drony a psy, TU našli mladíka
Veľká pátracia akcia pri Bystrej: Záchranári nasadili drony a psy, TU našli mladíka
Banská Bystrica

Zahraničné

Líderka strany Alternatíva pre
AfD má novú mládežnícku organizáciu: Jej založenie sprevádzali protesty
Zahraničné
Ilustračné foto
Počet obetí vojny v Pásme Gazy presiahol 70-tisíc: Mŕtvych pribúda napriek prímeriu
Zahraničné
Ilustračné foto
Trump vyhlásil vzdušný priestor nad Venezuelou za úplne uzavretý
Zahraničné
VIDEO zachytilo bizarný moment:
VIDEO zachytilo bizarný moment: Dôchodca vošiel autom na električkovú trať! Nafúkal viac ako 1 promile
Zahraničné

Prominenti

Premiéra muzikálu Rómeo a
Muzikál Rómeo a Júlia vzbudil OŠIAĽ: Bravúrne výkony a aha, kto všetko prišiel podporiť Thiu Vittek
Domáci prominenti
Útok na legendu! Herečka
Útok na legendu! Herečka Vášáryová pod paľbou vulgarizmov: Ty pi*a hnusná stará, ťahaj na cintorín
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Lily-Rose Depp
Krásnu herečku na AKTUÁLNYCH ZÁBEROCH nespoznáte: Je z nej úplne INÁ ŽENA!
Zahraniční prominenti
Habera sa na koncerte
Habera sa na koncerte rozohnil, Oskar Rózsa ho schladil štyrmi slovami: DRSNÝ ODKAZ legende!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nočný SÚBOJ v jaskyni!
Nočný SÚBOJ v jaskyni! Potkan ULOVIL netopiera počas letu: VIDEO priamo z desivej nočnej scény
Zaujímavosti
Samantha Ramsdellová opäť šokuje
Žena s neuveriteľným ústnym otvorom opäť šokuje: Zhltla celý koláč bez zaváhania! VIDEO Sledujte, ako TO zvládla
Zaujímavosti
Tajomný šperk aristokracie: Pomander
Tajomný šperk aristokracie: Pomander ukrýval afrodiziakum aj ochranu pred chorobami
dromedar.sk
Najobľúbenejšia pláž Bali v
Najobľúbenejšia pláž Bali v CENTRE POBÚRENIA: Skoro 200 metrový výťah šokuje turistov! Sú návštevníci naozaj leniví?
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Hotel neďaleko slovenských hraníc vás úplne očarí
feminity.sk

Ekonomika

Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Rady a tipy
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Výber receptov

Šport

Neskutočná medailová žatva Slovenska na MS: Skloniť sa musela ešte aj svetová jednotka
Neskutočná medailová žatva Slovenska na MS: Skloniť sa musela ešte aj svetová jednotka
Box
Napätý zápas rozhodli maličkosti: Bilí andelé urvali víťazstvo nad Komárnom v samotnom závere
Napätý zápas rozhodli maličkosti: Bilí andelé urvali víťazstvo nad Komárnom v samotnom závere
Niké liga
Skvelý štart olympijskej sezóny! Slovenky zdolali aj veľmoci, základom úspechu výborná streľba
Skvelý štart olympijskej sezóny! Slovenky zdolali aj veľmoci, základom úspechu výborná streľba
Biatlon
VIDEO Pozrite sa na brutálny banán: Bénes vystrelil víťazstvo svojmu tímu
VIDEO Pozrite sa na brutálny banán: Bénes vystrelil víťazstvo svojmu tímu
Slováci v zahraničí

Auto-moto

ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava

Kariéra a motivácia

Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
O práci s humorom
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Vzťahy na pracovisku
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Kariérny rast
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Motivácia a produktivita

Technológie

Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Veda a výskum
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Armádne technológie
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Technológie
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
Bezpečnosť

Bývanie

Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!

Pre kutilov

Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo ženy milujú mužov, ktorí ich nevedia milovať tiež? Toto je 5 najčastejších dôvodov
Partnerské vzťahy
Prečo ženy milujú mužov, ktorí ich nevedia milovať tiež? Toto je 5 najčastejších dôvodov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na obrázku je stroj
Zahraničné
Obrovská rana pre Rusko: Ukrajinci zničili jedno z najvzácnejších lietadiel! Testovalo laserové zbrane
KONIEC obľúbeného obchodu mnohých
Domáce
KONIEC obľúbeného obchodu mnohých Slovákov: Známa značka s oblečením oznámila svoj čierny piatok
VIDEO zachytilo bizarný moment:
Zahraničné
VIDEO zachytilo bizarný moment: Dôchodca vošiel autom na električkovú trať! Nafúkal viac ako 1 promile
Matúš Šutaj Eštok a
Domáce
Ostrá debata Šutaja Eštoka a Biháriovej: Minister označil Šimečkove slová za šialené, poslankyňa PS vytiahla Pellegriniho

Ďalšie zo Zoznamu